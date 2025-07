Detenido uno de los autores del llamamiento en redes a hacer una "cacería" de migrantes en Torre Pacheco

La Guardia Civil ha detenido en Mataró (Barcelona) a C.L.F., uno de los organizadores de la plataforma de Telegram Deport Them Now EU, canal dedicado a la extensión del odio a los inmigrantes, el más frecuentado por los alborotadores ultras que se han dado cita durante tres noches de violencia en Torre Pacheco.

Instigando con mensajes de odio e invitaciones a "la reconquista" desde enero pasado, el canal había destacado durante los desórdenes de estos días por haber convocado en varias ocasiones a sus seguidores a secundar una "cacería" contra magrebís en la localidad murciana, que tenía al vecindario ya en tesión por la paliza que recibió un vecino anciano por parte de un joven supuestamente de origen marroquí.

A C.l.F. le atribuye la Guardia Civil un delito de incitación al odio, y cierto nivel de dirección en la campaña ultra desatada estos días, por ser el catalizador de la plataforma de Telegram.

Como adelantó este diario, Deport Them Now EU no es una cuenta extranjera. Había sido creada en España con apariencia de red continental para darle un aval europeo a sus incitaciones. Para ello, sus creadores habían fabricado cuentas filiadas de la principal, simulando una capilaridad nacional con perfiles de Deport Them Now en Polonia, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia e Irlanda.

Tratando de revestirlos de autenticidad, en esos canales se emitían mensajes en inglés dando instrucciones para ordenarse y conseguir "la mayor deportación en la historia de Europa", si bien la mayor parte de esos canales registraba interacciones sobre todo españolas. "Era una cuenta escaparate, dedicada tanto a la captación como a la agitación", explicaba este lunes a este diario una fuente policial conocedora del fenómeno.

Varias personas durante los altercados en Torre Pacheco, a 12 de julio de 2025, en Torre Pacheco, Murcia (España). / Martín C. - Europa Press

En un registro practicado en su domicilio, la Guardia Civil -que actúa como policía judicial para el Juzgado de Instrucción 4 de San Javier- ha incautado dos ordenadores y otro material informático. Telegram dejó en la tarde del lunes de mostrar contenidos de los canales Deport Them Now EU y su filial Depòrt Them Now Spain, explicando que procedían a la dispersión de violencia.