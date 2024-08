Regreso de Puigdemont a España, hoy en directo: dónde está, cómo ha desaparecido, por qué no lo detienen

Puigdemont: "Hay que respetar la sesión de hoy. Nosotros tenemos que preparar nuevas oportunidades y las ganaremos"

"Hoy he venido a recordarles que todavía estamos aquí. Que estamos aquí porque no tenemos derecho a renunciar", ha arrancado Puigdemont durante su discurso, ovacionado a gritos de "president". "No tenemos derecho a renunciar. El derecho a la autodeterminación pertenece al pueblo. Cataluña debe poder decidir su futuro", ha añadido.