Cerdán cuestiona ante el Supremo la escritura que le atribuye Servinabar y logra aplazar su declaración al 30 de junio

La defensa del que fuera secretario general del PSOE Santos Cerdán ha solicitado un aplazamiento de su declaración en calidad de investigado que había sido fijada para el próximo miércoles, y el juez ha acordado señalarla para el próximo 30 de junio. Según la petición a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa ha realizado varias peticiones, entre ellas, una que cuestiona la validez de un documento hallado por los investigadores en casa del administrador de Servinabar --la empresa Navarra que obtuvo adjudicaciones millonarias-- de una escritura que apunta que el exmandatario socialista ostentaba el 45 por ciento de esta empresa.

Concretamente, y según informó esta redacción, las actas de registro reflejan que en el domicilio del responsable de Servinabar, los agentes encontraron una escritura privada de compraventa, con fecha de 1 de junio de 2016, firmada entre Antxon Alonso, en condición de administrador único de Servinabar, y Santos Cerdán. En este documento "el primero transfiere al segundo 1.350 participaciones sociales de las 3.000 que constituyen la sociedad". Este jueves, desde la empresa se envió un comunicado negando que Cerdán tuviera participación alguna y negando la existencia de dicha escritura.

Comprobación ante notario

En su escrito ante el Supremo, la defensa insta al instructor de la causa se requiera a la Policía Judicial para que de forma urgente remita dicha evidencia a este Tribunal "con el fin de realizar las comprobaciones pertinentes sobre el mismo, de poder acudir a la notaría pertinente a cotejarlo y de poder declarar sobre el mismo en el momento que se practique la diligencia de declaración de investigado".

Cerdán había sido citado en dicha fecha por el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en principio para declarar voluntariamente por su condición de aforado, aunque esta prerrogativa decayó cuando entregó su acta el pasado lunes.

Puente le citó al encontrar “consistentes indicios” de delitos de corrupción contra él en el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le entregó el pasado día 5 y que esta semana motivó registros en varios puntos de España. La investigación apunta posible participación” del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, actuando en connivencia con el exministro José Luis Ábalos y el asesor de este Koldo García Izaguirre, en una adjudicación indebida y a cambio de precio de obras públicas. El pasado miércoles se conoció que el exmandatario socialista ha elegido para su defensa a Benet Salellas, exdiputado de la CUP y también uno de los abogados que en el juicio del 'procés' ejerció la defensa del entonces presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Derecho a preparar su defensa

En sus escritos al Tribunal Supremo, Salellas alude al Convenio Europeo de Derechos Humanos para recordar que cualquier investigado tiene derecho a "disponer del tiempo y facilidades adecuadas para la preparación de la defensa". Por ello, solicita la suspensión de su citación al entender que "en este momento no dispone de tiempo suficiente para la obtención del expediente, el estudio de la causa y la preparación de la estrategia de defensa".

La defensa sostiene que su petición "se halla justificada ante el volumen y la complejidad de la causa, la diversidad de hechos que se imputan, la pluralidad de delitos y de intervinientes, así como la relevancia pública y social del asunto".

"Tan convencida se encuentra esta parte de esta petición que en el caso de que fuera denegada, ya anticipamos que conllevaría la decisión de acogernos al derecho a no declarar en la cita del día 25 de junio y simultáneamente volver a solicitar una nueva declaración", avisa el letrado, aunque advierte de que el 3 de julio no podría acudir porque tiene señalada una vista en un juzgado Barcelona en relación con otro asunto.

Petición de registro

Por su parte, la acusación popular ---unificada bajo la dirección letrada del PP- ha solicitado al juez que, "a la vista de los gravísimos indicios contenidos en el último Atestado de la UCO y de la renuncia al acta de diputado" presentado por Cerdán León ordene la "entrada y registro en el domicilio de Don Santos Cerdán León, en su despacho como Secretario de Organización del PSOE, sito en la calle Ferraz, número 70, y en su despacho como exdiputado del Congreso de los Diputados".

Las acusaciones populares alegan que ese mismo informe dio lugar a once entradas y registros la semana pasada en distintos domicilios y empresas, incluida la casa del eexministrode Transportes José Luis Ábalos. A su juicio, si no se actuó de la misma forma con Cerdán fue porque estaba aforado, ya que consideran que los indicios contra Cerdán "son suficientemente sólidos", dado el relato efectuado por los investigadores en base a las conversaciones grabadas por el ex asesor ministerial Koldo García y a los mensajes de WhatsApp interceptados.

A ello suman que "la posibilidad de que en dichos lugares se hallen evidencias esenciales para la investigación que podrían ser destruidas, en caso de que no se actúe con celeridad, justifica la necesidad de la diligencia". Cabe recordar que Cerdán no consta formalmente como investigado en la causa. El pasado lunes renunció a su acta de diputado, perdiendo con ello el aforamiento que frenaba al Supremo para poder actuar en su contra sin recabar antes el permiso del Congreso.

