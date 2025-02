David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo

El caso David Sánchez prosigue su camino judicial y entra en la fase final de su instrucción. Este viernes se celebraba la última de las tres sesiones de declaraciones por dicho caso con la presencia de cuatro trabajadores que prestaron servicio a la Diputación de Badajoz entre 2017 y 2023. Uno de ellos, ha asegurado que de todo el proceso de selección la entrevista de trabajo fue la determinante para escoger al hermano de Pedro Sánchez.

Los juzgados de Badajoz han vuelto a acoger una jornada más de testificaciones motivadas por la supuesta creación del puesto de trabajo de David Sánchez, de nombre artístico David Azagra y hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz en 2017.

Testificaciones

Desde la semana pasada, la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa, ha tomado declaración a testigos e investigados. En esta ocasión, los cuatro interrogados han sido funcionarios y altos cargos de la diputación pacense.

Minutos antes de las 9.00 llegaban al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz Manuel Candalija y Emilia Parejo. Aparecían juntos y accedían a las instalaciones judiciales sin querer declarar. Minutos más tarde llegaban los otros dos procesados, Félix González Márquez y Francisco Martos.

De igual manera, han llegado a este Palacio de Justicia los abogados de las acusaciones particulares y de la defensa de los investigados. Todos han desechado la posibilidad de hacer declaraciones.

Un puesto necesario

El primero en pasar ante la jueza Biedma ha sido Manuel Candalija. Este era el jefe de servicio de Cultura cuando el puesto de Azagra se creó. En la actualidad, Candalija ostenta el cargo de director del área de Cultura de la institución provincial. Su testificación estaba prevista que comenzara en torno a las 9.30. La vista se ha iniciado minutos más tarde por la imposibilidad de uno de los abogados de la causa para conectarse a través de videollamada, según ha trascendido.

La jueza ha querido despejar las dudas sobre la creación del puesto de coordinador de los conservatorios. Según ha tenido acceso La Crónica de Badajoz, Candalija ha defendido que desde que él empezó a trabajar en el área de Cultura percibió la necesidad de una figura como esa. Asimismo, el que entonces era jefe de servicio de Cultura, ha explicado cómo fue el proceso de selección y la entrevista en la que Sánchez presentó como propuesta un proyecto operístico y promover más actividades de cuartetos de cuerda para darles más visibilidad. Asimismo, este trabajador de diputación, ha asegurado ante la jueza que desconocía que Azagra fuera el hermano del presidente del Gobierno.

Mejor entrevista

El puesto de coordinador se otorgó a Sánchez por su entrevista de trabajo. Según ha indicado este trabajador de la diputación, se le dio a la persona con más puntos en la entrevista de trabajo.

Otro de los asuntos en los que ha incidido Biedma ha sido en el desempeño del trabajo del hermano del presidente. Candalija ha asegurado que se reunía semanalmente con él. Así, ha explicado dónde se ubicaba su despacho. En primer lugar, se localizó en el conservatorio y, posteriormente, se solicitó un despacho propio para Sánchez. Del mismo modo, ha defendido que el trabajo de este se ha visto incrementado porque se le están sumando proyectos.

Compañeros de trabajo

La instructora de la causa también ha preguntado por algunos de los compañeros que David Sánchez mencionó en su declaración para saber cómo y cuándo comienzan a trabajar en la oficina de Artes Escénicas. Uno de ellos, ex trabajador de Moncloa, envió un mensaje a Azagra en el que lo llamaba 'hermanito'. Esta comunicación se remonta al año 2022, poco después sería la persona que consiguiera el puesto de jefe de sección dentro de la delegación de Cultura y encargado de las actividades transfronterizas. Candalija ha aseverado que fue la única persona que se presentó al puesto.

Además, ha asegurado que con el cambio de cargo a director de la mencionada oficina se produjo solo en cuanto a las funciones, no se subió su sueldo.

Otros investigados

Su declaración ha finalizado minutos antes de las 12.00 del mediodía. Tras él era el turno de Félix González Márquez, este fue Jefe de Recursos Humanos en 2017, fecha en la que se contrató a Sánchez. A él le ha seguido Emilia Parejo, que entre 2019 y 2023 fue la directora del área de Cultura de la diputación. Según ha declarado, no recuerda cuándo conoció al hermano del presidente y que cuando se lo presentaron lo hicieron llamándolo David Azagra.

Así, Parejo ha destacado que este es muy trabajador y que, al menos, una vez a la semana acudía a su despacho. De igual forma, no ha podido detallar aspectos sobre la contratación de dos de las personas que trabajan con Sánchez al no recordar el procedimiento, en un caso, y al no conocer a otro de ellos.

Sin interés de declarar

Una vez finalizada la testificación de Emilia Parejo, ha pasado ante la jueza Francisco Martos. En la legislatura pasada, fue diputado de Cultura de la institución pacense y en la actualidad es alcalde de Castuera. Esta ha sido la última declaración.

Los investigados han salido de uno en uno cuando han terminado de contestar las preguntas de la jueza, la Fiscalía y los abogados de las acusaciones y de la defensa. Ninguno de ellos ha querido manifestarse sobre cómo se ha desarrollado la jornada.

Tampoco ninguno de los letrados. Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, ha salido de la sala junto con Francisco Mendoza, que representa a Félix González, y otros representantes de los trabajadores de la Diputación de Badajoz. Todos han abandonado el Palacio de Justicia desestimando realizar declaraciones a la prensa, pese a haber anunciado que harían una valoración al terminar la jornada.

Ronda de testificaciones

Esta es la última de las tres sesiones que la jueza Biedma convocó en el marco del caso David Sánchez. La semana pasada comenzaron las rondas de testificaciones en los juzgados pacenses. El miércoles declararon tres testigos y tres técnicos de Hacienda en calidad de peritos.

Los primeros: la directora del Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil', Rosario Mayoral; el exdirector de esta escuela, Evaristo Valentí; y la directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez', Yolanda Sánchez. Los segundos: la inspectora regional de Extremadura de la Agencia Tributaria, Encarnación Cabezas; el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado; y la delegada especial de la Agencia Tributaria de Extremadura, Clara Isabel Santos.

El jueves fue el turno de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz; de Elisa Moriano, directora del Área de Cultura en el momento en que se realizó la convocatoria del puesto que ocupa Sánchez; de Cristina Núñez, diputada de Cultura en aquel momento; de Jana Cintas, directora del área de Recursos Humanos y Régimen Interno de la diputación entre 2015 y 2023.

Fase final de la instrucción

Una vez finalizadas las testificales las partes pueden solicitar nuevas pruebas, ya sean testificales o de otra índole. Una vez prácticas todas ellas, la jueza dará información a todas las partes y estas podrán o no pedir el archivo de la causa, como ya ha anunciado Miguel Ángel Gallardo. Tras esto, la magistrada dictará auto de apertura de juicio oral o dictar auto de archivo total o parcial, es decir, para todos o para algunos de los investigados. La fase de instrucción entra, por tanto, en la fase final.

A Sánchez se le acusa de delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación relacionados con su cargo primero como Coordinador de los conservatorios y después al frente del programa de Ópera Joven y como director de la Oficina de Artes Escénicas.