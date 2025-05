El CGPJ obliga a seguir investigando al juez que criticó a Irene Montero por su pasado como "cajera de Mercadona"

Lejos de archivar el asunto, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado por unanimidad devolver al promotor de la Acción Disciplinaria, para que siga practicando diligencias, la investigación abierta al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien el pasado mes de noviembre, durante una conferencia, dijo que la exministra de Igualdad Irene Montero no debería dar lecciones jurídicas "desde su cajero de Mercadona".

En su propuesta de archivo, el promotor justificaba en la libertad de expresión las manifestaciones del magistrado. Considera el promotor que en este caso no debe abrirse expediente disciplinario alguno porque Velasco no actuaba como juez cuando hizo estas manifestaciones. Los vocales de la Permanente, sin embargo, consideran que el asunto aún no puede darse por zanjado y se precisan más comprobaciones antes de llegar a una conclusión.

"De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el Derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni nos podrá dar clases a los demás", expresó Velasco en referencia a Podemos durante su conferencia, en referencia a la ley del 'solo sí es sí'.

Montero le respondió entonces en redes sociales: "De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar", este martes reaccionó de nuevo tras conocer la propuesta de archivo: "Cuando ellos te intentan humillar es su derecho, libertad de expresión. Cuando tú les describes como corruptos o golpistas con toga, te denuncian por daños a su honor como García Castellón. Les falta poner en los papeles 'algo habrán hecho, poco les hacemos'".

"Vamos a ver si volamos la Plaza Zerolo"

Por otro lado, la Permanente también ha rechazado archivar por el momento otra investigación preliminar abierta al titular del Juzgado número 14 de Madrid Carlos Valle. Este asunto recayó en manos del promotor tras las quejas recibidas a raíz de la difusión en medios de comunicación y redes sociales de la grabación de la declaración que tomó como investigado al humorista Quequé, denunciado por una sátira sobre el Valle de los Caídos.

Según publicó El País, durante la declaración del artista el juez Valle le planteó una analogía cargada de lgtbifobia. “A ver si a usted le parece, aunque fuera en un programa de humor, que se dijera: Vamos a ver si volamos la plaza de Pedro Zerolo y con las piedrecitas llegamos a un día, el día del Orgullo, y se las tiramos a todos los que estén allí, homosexuales que hayan abusado de niños. Es decir, todos los homosexuales. ¿Qué le parecería a usted en esa situación? Incluso en un programa de humor ¿Puede entenderse que no tiene un sentido mendaz, ofensivo?”.