El Congreso vota el próximo martes el embargo de armas a Israel que Sumar ve insuficiente

23/09/2025

El ministro de Economía, Comercía y Empresa, Carlos Cuerpo, interviene durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España)

El pleno del Congreso votará el próximo martes, 7 de octubre, la convalidación del real decreto ley sobre el embargo de armas a Israel sin tener todavía los apoyos cerrados para que salga adelante, ya que Podemos mantiene una postura muy crítica, aunque no ha desvelado el sentido de su voto.

Fuentes parlamentarias han confirmado la votación de este real decreto ley para el próximo martes, una iniciativa en la que los socios de Gobierno de Sumar quieren introducir cambios al verla insuficiente, por lo que pedirán su tramitación como proyecto de ley. EFE

'Sorpasso' de Vox al PSOE en la Región de Murcia, según el Cemop

Podemos plantea un 'via crucis' parlamentario al Gobierno: tumbará la ley de movilidad y deja en el aire el decreto de embargo

El Supremo rechaza de nuevo las pruebas pedidas por Cerdán y le reprocha "desahogarse" tildándole de "pueril" o "frívolo"

El Congreso vota el próximo martes el embargo de armas a Israel que Sumar ve insuficiente

El PSOE de Madrid prepara acciones legales contra la decisión del Ayuntamiento de informar del "trauma postaborto"

Redondo reitera las "disculpas" a las víctimas y anuncia que la nueva licitación de las pulseras tendrá un "módulo de gestión de quejas"

En directo | Pleno del Senado

El PP denuncia que Sánchez incumpla el reglamento del Senado y lleve 18 meses sin comparecer: "Huye una y otra vez"

