Una diputada de Compromís no apoyará la quita de deuda de Hacienda y critica el pacto "discrecional" para satisfacer a ERC

El Gobierno no tiene asegurada la mayoría para aprobar en septiembre la quita de deuda a Cataluña, extensible a otras comunidades, que prevé aprobar en septiembre. El rechazo de PP y Vox deja de nuevo al Ejecutivo en manos de sus socios de Gobierno, y algunos de ellos ya han mostrado sus dudas hacia la propuesta. La diputada de Compromís Águeda Micó, integrada en el Grupo Mixto, ha anunciado que no apoyará la condonación de deuda, al considerar que es un "acuerdo discrecional" con los partidos independentistas. El segundo diputado de la formación, Alberto Ibáñez, en el grupo parlamentario de Sumar, sí lo apoyará.

La diputada de Compromís rompió con Sumar en junio y se integró en el grupo mixto del Congreso, exhibiendo las tensiones que existen en la propia coalición valencianista, donde Més -partido de Micó- mantiene una posición de máximos hacia el Gobierno mientras Iniciativa aboga por sostenerle. Micó ha criticado la propuesta, que a su juicio sólo atiende a los intereses de ERC y también de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sugiriendo que ha diseñado la quita de deuda por su "necesidad concreta" como candidata en las próximas elecciones andaluzas.

Así, Micó critica que se trata de una "propuesta discrecional que responde a un pacto concreto del Ministerio y del Gobierno con un partido político y a una necesidad concreta de la ministra como candidata a la Junta de Andalucía". En este punto, avanza que "Compromís siempre defenderemos los intereses de los valencianos y valencianas y no daremos apoyo a una propuesta", al considerar que "no tiene en cuenta que realmente somos los más infrafinanciados" y que ese es el origen a su deuda. Además, censura que la quita de deuda tampoco tiene, a su juicio, "como criterios la desigualdad, la infrafinanciación y la situación que sufrimos cada día por culpa de esta situación".

Dudas en fuerzas territoriales

No es el único partido que se ha apartado de la quita de deuda. En los últimos meses algunas fuerzas regionales han cuestionado la propuesta. El diputado de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, integrado en el grupo parlamentario Sumar, también se ha mostrado crítico con la condonación de deuda a Cataluña, al considerar que es "insuficiente" y que tampoco responde a las necesidades de Aragón.

El diputado de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, también integrado en Sumar, también mostró sus dudas hacia la propuesta el pasado febrero, cuando la atribuyó a un intento de la ministra de Hacienda de hacer campaña electoral. Así, aseguró que "aunque la condonación de 1.741 millones para las Baleares es positiva" se trata de "un sistema que tiene mucho de tramposo, pensado por la ministra Maria Jesús Montero para beneficiar fundamentalmente a Andalucía".

Y es que de los 87 millones condonados, Andalucía es la más beneficiada con 18.791 millones de euros. La propuesta presentada a finales del pasado febrero situaba a Cataluña como segunda comunidad más favorecida, con la condonación de 17.014 millones de euros. Los próximos pasos pasan por su aporbación en Consejo de Ministros y la posterior convalidación en el Congreso de los Diputados , donde los votos no están garantizados.