Ciudadanos expulsa a Francisco Igea y Edmundo Bal del partido

El procurador de la formación naranja en las Cortes de Castilla y León y exvicepresidente de la Junta ha decidido no recurrir la decisión

El procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha trasladado este jueves que su formación le comunicó ayer la expulsión de la misma, tras resolverse en ese sentido el expediente disciplinario que le abrieron hace unos meses, y aunque cuenta con cinco días para recurrir ha decidido no hacerlo.

"No puedo sino lamentar la deriva final del partido en el que siempre tuve la posibilidad de defender las posturas cuando no coincidía con la ejecutiva nacional", ha explicado Igea en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de las Cortes autonómicas.

El parlamentario ha calificado de "incomprensible" la decisión de su aún partido y ha asegurado que esperará a la resolución definitiva, una vez que pase el plazo para recurrir, "con tranquilidad", aunque ha rechazado admitir que haya "insultado o vejado a nadie" en sus intervenciones.

Cs abrió expediente disciplinario a Igea y al exdiputado de la formación en el Congreso Edmundo Bal por las críticas a la Ejecutiva tras decidir que no concurrirían a las elecciones generales del pasado julio.

Respecto a su futuro, ha asegurado que mantendrá su actividad como procurador en el parlamento de la Comunidad porque no va a "engañar a los electores, a los que se les ofreció un candidato y un programa".

"Ese candidato sigue en activo, somos el único partido que ha hecho una proposición de ley y mi intención es que esto continúe siendo así y no defraudar ni engañar a los electores", ha trasladado.

"Le dimos al PP el gobierno en su día, en contra de mi opinión, y ahora no les daremos también la oposición", ha reflexionado.

Igea ha argüido que no quiere que corra la lista a las Cortes por Valladolid porque el siguiente, el exparlamentario de Cs en las Cortes, Miguel Ángel González, ya trabaja en la Consejería de Presidencia con el Partido Popular, por lo que seguirá "representando a los ciudadanos de Valladolid".

Por otra parte, Igea ha dicho que se quedará en el Grupo Mixto de la Cámara, ya que en aplicación del Reglamento de las Cortes ningún procurador puede ser expulsado de ese grupo, y ha lamentado que con esta decisión la formación de la que aún forma parte parezca "querer dejar de existir en la Comunidad", ya que toda la acción política se limita a la labor en el parlamento autonómico.

El pasado sábado, 23 de septiembre, Igea y el exportavoz en el Congreso de Cs, Edmundo Bal, apadrinaron Nexo como "plataforma" reformista, no como un partido político, para aquellos a para "que no tienen un referente, quienes no tienen claro a quién van a votar ante una cita electoral”.

Bal, también expulsado

Asimismo, la Comisión de Garantías de Ciudadanos, el órgano encargado de supervisar los expedientes de los afiliados, ha propuesto expulsar al exportavoz parlamentario Edmundo Bal por sus críticas a la Ejecutiva 'naranja' por no concurrir a las elecciones generales del 23J, según ha confirmado Europa Press.

Junto a ellos han sido expulsados los militantes Borja Soto Foxá y Víctor Gómez Frías, que integraron el frente crítico que expresó públicamente su malestar con la postura de no presentarse a los comicios.

Tras la renuncia a las elecciones, el entonces diputado 'naranja' repitió en sucesivas ocasiones que la intención de la dirección de su partido es "guardarse el dinero que queda en la caja" para la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, en una referencia velada al secretario general, el eurodiputado y líder de la formación en Bruselas, Adrián Vázquez.

La relación entre Bal y la Ejecutiva de Ciudadanos encabezada por Vázquez y Patricia Guasp, ya estaba tensada de antes pues el entonces portavoz adjunto en el Congreso se postuló para liderar Ciudadanos en las primarias que tuvieron lugar en enero como cúlmen de la refundación puesta en marcha para intentar dar la vuelta a la situación del partido, acosado por sucesivas debacles electorales.

Aquel paso adelante significó la ruptura definitiva con Arrimadas, que en 2021 había llegado a nombrar a Bal 'número dos' del partido y que n este proceso de primarias amadrinó la lista de Vázquez y Guasp, a la postre vencedora.

Pese a la refundación, el partido no pudo mejorar sus perspectivas electorales y en las elecciones municipales y autonómicas del 28M sufrió un nuevo varapalo: perdieron el 80% de sus concejales y desaparecieron de todos los parlamentos en liza. La debacle llevó a la dirección 'naranja' a renunciar al 23J con la intención de rearmarse de cara a futuros ciclos electorales.

Varios de los dirigentes que apoyaron esa renuncia al 23J abandonaron después la política, como la propia Inés Arrimadas y su escudero Guillermo Díaz, y otros han acabado en el PP, como el catalán Nacho Martín Blanco. Hasta la ganadora de las primarias, Patricia Guasp dimitió a finales de agosto su dimisión para voler a al vida privada.