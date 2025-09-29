Chivite admite que pidió a Cerdán que le acompañara en reuniones ministeriales pero niega influencias en los contratos de obra pública

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, admite haber mantenido reuniones con Santos Cerdán para pedirle financiación del Gobierno central a proyectos de obra pública en su comunidad. La dirigente socialista compareció en la comisión de investigación del Senado para explicar su relación con el número tres del PSOE, imputado y en prisión provisional por presuntos amaños de conrtatación pública, entre ellos varios de la Comunidad foral. En su intervención, la presidenta admitió haber pedido al diputado navarro que le acompañara a algunas reuniones en ministerios del Gobierno aunque ha rechazado haber influido en decisiones sobre contratos públicos. "Yo no influyo en las decisiones de contrataciones", defendió.

"Hablé con él de la necesidad de la financiación del Gobierno de España" para emprender la obra de los túneles de Belate, defendió la presidenta de Navarra. Unas obras que estuvieron en el centro de la polémica por ser adjudicadas a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y por Servinabar, una compañía navarra que recibió 106 millones de euros en contratos públicos y que estaba presuntamente participada por Cerdán, después de que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encontrase una escritura de compra de acciones en 2016.

Chivite aseguró que pidió a cerdán que la acompañara en calidad de diputado socialista por Navarra a algunas reuniones en ministerios para lograr inversiones del Gobierno para las obras de la carretera N-121 A, si bien ha transmitido que no habló con él, en concreto, sobre la licitación del túnel de Belate. La presidenta defendió la que no hubo ninguna "ilegalidad" en estos trabajos. "En varias ocasiones me ha acompañado el señor Santos Cerdán en algunas de las reuniones que he mantenido en los ministerios, y se lo solicitaba yo en algunas ocasiones, y en otras ocasiones no se lo pedía", defendió en el Senado.

Chivite relató que la última vez que habló con Cerdán fue el 16 de junio, el mismo día que se conoció el informe de la UCO que le implicaba, hacia "las nueve y media de la mañana, es decir, antes de que se conociera" ese mismo documento. La presidenta navarra, preguntada por el PP, rechazó temer posibles implicaciones en el caso, ni a los audios de Koldo García, el exasesor del exministro también imputado José Luis Ábalos. Sí admitió haber mantenido "conversaciones" con Koldo que se habrían producido en "despachos" en su calidad de militante socialista navarro, pero rechazó haber mantenido reuniones.

"Despachaba con Cerdán en lo que tenía que ver con el Gobierno de Navarra", defendió en sede parlamentaria, donde apuntó a la calidad de navarro del exnúmero tres del PSOE: "Santos Cerdán era diputado por Navarra, y desde luego, la tarea de los diputados y senadores es velar por reclamar esas tareas, esa falta de infraestructuras y esa falta de inversiones del Gobierno de España en Navarra, y me acompañaba en esa calidad de diputado", aseguró. Negó, eso sí, haber tratado posibles adjudicaciones con el dirigente imputado.

En otro momento de la comparecencia, Chivite sí admitió haber mantenido "reuniones con Antxón Alonso" para abordar el proyecto de se interesó por su estado: "Él quería conocer el estado de situación de Mina Muga en que se encontraba", asguró. Este proyecto, según la UCO, supuso el origen de la trama de corrupción y fue la primera alianza empresarial entre Acciona y Alonso.

Preguntada por conversaciones con Alonso, detalló que "el 24 de julio de 2020 me reuní en el Palacio de Navarra" con el empresario imputado, para "ver cómo iba la obra del Archivo" de Navarra, asegurando que se reunió con Alonso "porque él me lo pidió", pero pasó a quitarle importancia: "Me reúno con miles de personas".

"Plena seguridad jurídica"

Chivite insistió en distintas ocasiones en la idea de que los cargos políticos "no influyen" en las tramitaciones administrativas. "Desde que soy presidenta del Gobierno (de Navarra), ha habido más de mil licitaciones, más de mil mesas de contratación. Mi única directriz política es que esta obra era un proyecto de legislatura: esa es la directriz política que debía cometerse, con plena seguridad jurídica", abundó.

En una intervención tensa, marcada por las llamadas al orden del presidente de la comisión, Eloy Suárez Lamata (PP), a los senadores del PSOE por sus interrupciones, Chivite se ha referido, asimismo, sobre la ascensión de Óscar Chivite como consejero de Cohesión Territorial, señalado como su tío, un extremo que la presidenta ha querido negar. "Óscar Chivite no es hermano de mi padre. Mi tío, no es", expresó, informa Europa Press.

Al ser preguntada sobre si Santos Cerdán influyó en el nombramiento del exconsejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, Chivite ha defendido que le eligió para el cargo por criterios de "trayectoria personal, confianza en su capacidad de trabajo y confianza personal". "En las decisiones que tomo me suele gustar escuchar la opinión de los compañeros. Lo comenté con muchos compañeros", ha aseverado la presidenta de Navarra.