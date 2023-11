Centenares de personas se concentran ante la sede del PSOE en una nueva jornada de protestas contra la amnistía

La Policía ha cortado las calles adyacentes y ha dispuesto un cordón para proteger la sede socialista, ante la que los manifestantes corean cánticos como "España no se vende, España se defiende" En esta ocasión, la protesta convocada por la organización juvenil Revuelta, vinculada a Vox, sí ha sido comunicada a delegación de gobierno

Cientos de personas han vuelto a concentrarse esta noche contra la ley amnistía para los independentistas catalanes ante la sede del PSOE en Madrid. Sobre las 19.00 horas han comenzado a llegar personas a la concentración en Ferraz, en el mismo día en que se hizo público el acuerdo de legislatura entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

En esta ocasión, la protesta convocada por la organización juvenil Revuelta, vinculada a Vox, sí ha sido comunicada a delegación de gobierno. La multitud se agolpa en la madrileña calle Marqués de Urquijo mientras la policía tiene cortada la calle Ferraz, donde esta la sede socialista.

De momento, el ambiente es tranquilo y pacífico entre banderas, himno y gritos de "viva España", “arriba España” y "socialista el que no vote". También se han escuchado otro como "perro Sánchez, traidor", "España no se vende, España se defiende" o "no es una sede, es un puticlub".

En un momento, un grupo ha mostrado una bandera con el lema #SanchezVeteYa y carteles de "España no paga traidores, amnistía no".

Esta nueva concentración se desarrolla de forma paralela a la que se celebra ante la sede del Parlamento Europeo en el Paseo de la Castellana en Madrid para reclamar a Europa que frene la ley de amnistía.