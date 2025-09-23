Hermano presidente
La Audiencia de Badajoz dicta este martes su resolución al procesamiento de David Sánchez
Si ratifica el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, el procedimiento derivaría en la celebración del juicio
EFE
La Audiencia de Badajoz tiene previsto comunicar este martes su resolución única contra los recursos al auto de procesamiento a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación pacense, según han informado a EFE fuentes de esta institución judicial.
Si su decisión es ratificar el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, el procedimiento derivaría en la celebración del juicio, el cual tendría lugar en la Audiencia Provincial.
Por contra, si la resolución de la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz es atender la exposición de motivos elevada por la Fiscalía y los once investigados contra el auto, quedaría rechazada la transformación de la instrucción en procedimiento abreviado.
El Ministerio Público y los once investigados, entre ellos también el actual secretario general del PSOE extremeño y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, presentaron recursos contra el auto de procesamiento.
Dicho auto, firmado el pasado 28 de abril por la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, transformaba la instrucción del procedimiento -la investigación se inició en junio de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias- en procedimiento abreviado.
En su auto de transformación, Biedma decidió procesar a David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y a otras nueve personas más por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
