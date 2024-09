Albares no descarta que él y Sánchez se reúnan con Edmundo González al volver a España

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no descarta que él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúnan con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, recién llegado a Madrid para solicitar asilo, al regresar a España.

"Le he dicho que cuando regrese a Madrid me encantará verle y darle un abrazo. Él me ha dicho que lo mismo para mi y para el presidente, pero el momento en que se encuentre con él, que desde luego estoy seguro que en algún momento se producirá, lo desconozco", ha dicho Albares en una entrevista en el canal 24 Horas de RTVE.

Así se ha expresado cuando la periodista, citando fuentes próximas al opositor venezolano, le ha preguntado acerca de la reunión prevista para el próximo jueves entre González Urrutia, Sánchez y él mismo, ante lo que ha dicho que no conoce la agenda del presidente del Ejecutivo.

Acompañado del ministro de Exteriores, el presidente se encuentra en un viaje oficial en China en el que será recibido por su homólogo chino, Xi Jinping.

La entrevista concedida a RTVE se ha producido pocas horas después de que el ex candidato presidencial y abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela aterrizara en Madrid en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas para pedir asilo, proceso que Exteriores ha adelantado que será "favorable".

Trámite que, ha reiterado Albares, ha solicitado el propio Gonzalez Urrutia y que se ha llevado a cabo sin que se haya llevado a cabo "ningún tipo de negociación política" con el gobierno de Nicolás Maduro.

"España no da ninguna contrapartida" y su posición respecto a la crisis venezolana sigue siendo la misma, ha insistido al ser preguntado acerca de si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido algún tipo de papel en la decisión del opositor.

Cuestionado también sobre si el Gobierno reconocerá a González Urrutia como presidente electo, Albares se ha limitado a decir que no quiere "hacer gestos que no ayuden a que no se respete la voluntad democrática de los venezolanos".

"Hemos sido muy claros solicitando las actas y, una vez vemos que no hay voluntad de entregarlas, barajar distintas herramientas (...) y condenando la orden de detención para Edmundo González", ha subrayado el ministro.

En esa línea, ha asegurado que España "nunca va a darle la espalda ni a abandonar" ni al opositor ni a ningún venezolano.

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano por todos los líderes opositores. El caso de Edmundo González no es un caso aislado. España está al lado de todos los líderes políticos de Venezuela", ha zanjado.