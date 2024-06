Albares afirma que la negociación sobre Gibraltar continúa pese a las elecciones británicas

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que las negociaciones entre España, Reino Unido y la Unión Europea sobre la futura relación con Gibraltar "no han parado" y "continúan" a pesar de las elecciones británicas, que se celebrarán el próximo 4 de julio.

En declaraciones a los medios en Algeciras (Cádiz), donde ha mantenido un encuentro con los alcaldes del Campo de Gibraltar y representantes institucionales de la zona y de la Junta de Andalucía, Albares ha señalado que las elecciones en Reino Unido hacen que su Gobierno "entre en funciones y no pueda cerrar el acuerdo, pero eso no quiere decir que las reuniones técnicas, que son necesarias, no sigan teniendo lugar".

En este sentido, ha recordado que el pasado 30 de mayo se reunió en Madrid con el comisario europeo encargado de las conversaciones con Reino Unido tras el Brexit, Maros Sefcovic, para "seguir avanzando hacia el acuerdo final" y que la próxima semana tendrán lugar nuevas reuniones técnicas para abordar, entre otros asuntos, cuestiones sobre la equiparación fiscal entre Gibraltar y la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.

Albares ha avanzado que este miércoles mantendrá una reunión con el Grupo Transfronterizo, que aglutina a sindicatos y representantes sociales de los dos lados de la Verja, y que visitará el municipio de La Línea de la Concepción, "probablemente -ha dicho- el municipio europeo más afectado por el Brexit".

El ministro ha pedido a todos sus interlocutores "lealtad institucional", ya que todos deben estar "unidos" para "alcanzar el mejor acuerdo".