Ábalos pide que su exmujer declare en el Supremo por su aparición en un programa de televisión y luego rectifica

El exministro de Transportes José Luis Ábalos reclamó esta mañana al juez que le investiga en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que cite a declarar como testigo a su exmujer Carolina Perlés, ya que el próximo día 8 de septiembre ofrecerá su testimonio en un programa en la cadena Telecinco titulado 'El precio de la corrupción'. Horas más tarde, rectificó y pidió anular la petición.

En un escrito remitido al juez, la defensa de Ábalos solicitaba que declarase ya que, según "se ha podido comprobar" a través de los extractos de las secuencias que se han publicado de la entrevista, sus declaraciones "van más allá de una simple comparecencia televisiva".

De acuerdo a la defensa del ex ministro, Perlés realizaba "una exposición pública dentro de un procedimiento judicial" que "afectará" tanto a Ábalos como al resto de investigados.

El ex ministro José Luis Ábalos, en una imagen de archivo. / Ricardo Rubio - Europa Press

"Documentación sensible"

Según sostenía en el escrito el abogado de Ábalos, investigado por tráfico de influencias, malversación y cohecho, su ex mujer "habla de política, de dinero y de influencia del poder por parte del Gobierno y que esto entendemos que puede perjudicar la percepción judicial" de su defendido, sobre todo después de que de los resúmenes de la entrevista se desprendiera que "ha tenido acceso a documentación sensible en la época que el Sr. Ábalos formaba parte del Gobierno, así como conversaciones personales y telefónicas que su exmarido tenía".

"Lo que se está pretendiendo por parte de Carolina Perlés es realizar un juicio paralelo, y sin garantías procesales, poniendo en riesgo la presente instrucción que se está llevando a efecto hasta la presente fecha", termina el escrito suplicatorio de la defensa del ex ministro.

Horas más tarde, en otro escrito remitido al Tribunal Supremo, la defensa del ex ministro pedía que "no se tenga en cuenta la solicitud pues de ha debido a un error involuntario en la redacción"

