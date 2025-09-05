Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Ábalos pide que su exmujer declare en el Supremo por su aparición en un programa de televisión y luego rectifica

Su abogado pidió en un primer momento que se citará a Carolina Perlés como testigo ya que su "exposición pública" afectará a todos los investigados

Horas más tarde, solicitó al Supremo que anulara su petición ya que "hubo un error involuntario en el suplico"

Carolina Perlés, ex mujer de José Luis Ábalos, en su participación en el programa de Telecinco 'El precio de la corrupción'.

Carolina Perlés, ex mujer de José Luis Ábalos, en su participación en el programa de Telecinco 'El precio de la corrupción'. / TELECINCO

Cristina Gallardo

Roberto Bécares

Madrid

El exministro de Transportes José Luis Ábalos reclamó esta mañana al juez que le investiga en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que cite a declarar como testigo a su exmujer Carolina Perlés, ya que el próximo día 8 de septiembre ofrecerá su testimonio en un programa en la cadena Telecinco titulado 'El precio de la corrupción'. Horas más tarde, rectificó y pidió anular la petición.

En un escrito remitido al juez, la defensa de Ábalos solicitaba que declarase ya que, según "se ha podido comprobar" a través de los extractos de las secuencias que se han publicado de la entrevista, sus declaraciones "van más allá de una simple comparecencia televisiva".

De acuerdo a la defensa del ex ministro, Perlés realizaba "una exposición pública dentro de un procedimiento judicial" que "afectará" tanto a Ábalos como al resto de investigados.

Archivo - El diputado del Grupo Mixto y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, durante un pleno en la Cámara Baja, a 11 de febrero de 2025, en Madrid (España).

El ex ministro José Luis Ábalos, en una imagen de archivo. / Ricardo Rubio - Europa Press

"Documentación sensible"

Según sostenía en el escrito el abogado de Ábalos, investigado por tráfico de influencias, malversación y cohecho, su ex mujer "habla de política, de dinero y de influencia del poder por parte del Gobierno y que esto entendemos que puede perjudicar la percepción judicial" de su defendido, sobre todo después de que de los resúmenes de la entrevista se desprendiera que "ha tenido acceso a documentación sensible en la época que el Sr. Ábalos formaba parte del Gobierno, así como conversaciones personales y telefónicas que su exmarido tenía".

"Lo que se está pretendiendo por parte de Carolina Perlés es realizar un juicio paralelo, y sin garantías procesales, poniendo en riesgo la presente instrucción que se está llevando a efecto hasta la presente fecha", termina el escrito suplicatorio de la defensa del ex ministro.

Horas más tarde, en otro escrito remitido al Tribunal Supremo, la defensa del ex ministro pedía que "no se tenga en cuenta la solicitud pues de ha debido a un error involuntario en la redacción"

