Tribunales
Ábalos pide que su exmujer declare en el Supremo por su aparición en un programa de televisión y luego rectifica
Su abogado pidió en un primer momento que se citará a Carolina Perlés como testigo ya que su "exposición pública" afectará a todos los investigados
Horas más tarde, solicitó al Supremo que anulara su petición ya que "hubo un error involuntario en el suplico"
El exministro de Transportes José Luis Ábalos reclamó esta mañana al juez que le investiga en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que cite a declarar como testigo a su exmujer Carolina Perlés, ya que el próximo día 8 de septiembre ofrecerá su testimonio en un programa en la cadena Telecinco titulado 'El precio de la corrupción'. Horas más tarde, rectificó y pidió anular la petición.
En un escrito remitido al juez, la defensa de Ábalos solicitaba que declarase ya que, según "se ha podido comprobar" a través de los extractos de las secuencias que se han publicado de la entrevista, sus declaraciones "van más allá de una simple comparecencia televisiva".
De acuerdo a la defensa del ex ministro, Perlés realizaba "una exposición pública dentro de un procedimiento judicial" que "afectará" tanto a Ábalos como al resto de investigados.
"Documentación sensible"
Según sostenía en el escrito el abogado de Ábalos, investigado por tráfico de influencias, malversación y cohecho, su ex mujer "habla de política, de dinero y de influencia del poder por parte del Gobierno y que esto entendemos que puede perjudicar la percepción judicial" de su defendido, sobre todo después de que de los resúmenes de la entrevista se desprendiera que "ha tenido acceso a documentación sensible en la época que el Sr. Ábalos formaba parte del Gobierno, así como conversaciones personales y telefónicas que su exmarido tenía".
"Lo que se está pretendiendo por parte de Carolina Perlés es realizar un juicio paralelo, y sin garantías procesales, poniendo en riesgo la presente instrucción que se está llevando a efecto hasta la presente fecha", termina el escrito suplicatorio de la defensa del ex ministro.
Horas más tarde, en otro escrito remitido al Tribunal Supremo, la defensa del ex ministro pedía que "no se tenga en cuenta la solicitud pues de ha debido a un error involuntario en la redacción"
Suscríbete para seguir leyendo
- Maldini desvela la diferencia entre el Barça y el Real Madrid: 'Es muy superior
- Así luce Andrey Arshavin en 2025: De estrella de la Premier a 'parecer un friki
- De niño lama a Ibiza: la increíble transformación de Osel gracias a Linkin Park
- Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
- Joaquín Sánchez y Susana Saborido se sinceran sobre su vida íntima
- El 'youtuber' Jordi Wild, de 41 años, lo tiene claro sobre el catalán: 'El castellano ya ha ganado
- La Policía se mete de lleno en el estreno de 'Supervivientes All Stars' y toma esta medida
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa