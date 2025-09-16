Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Directo | Aagesen debate este martes con el PP en el Senado la planificación de la electricidad

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica será interpelado por la senadora del PP Teresa Mallada, ante la "preocupante situación" en la que, a su juicio, se encuentran las redes de distribución de energía eléctrica

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. / JUANJO MARTIN / EFE

EFE

Madrid

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, debate este martes con el PP, en el pleno del Senado, sobre la planificación que ha presentado para la red de transporte de electricidad en España hasta 2030, que prevé una inversión de 13.590 millones de euros.

Aagesen será interpelado por la senadora del PP Teresa Mallada, ante la "preocupante situación" en la que, a su juicio, se encuentran las redes de distribución de energía eléctrica.

El Gobierno prevé una inversión de 13.590 millones de euros en las redes de transporte de electricidad (alta tensión) hasta 2030, un 65 % más que en el plan vigente (2021-2026) y que multiplica hasta por catorce la capacidad de la red.

La vicepresidenta anunció hace unos días este incremento de la inversión, poco después de que las eléctricas dijeran que el 83,4 % de los nudos de la red de distribución eléctrica (la parte de la red que gestionan Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) están saturados.

El Gobierno busca implicar a todos los agentes del sector, comunidades autónomas y agentes sociales para alcanzar un gran pacto de Estado en materia de emergencia climática y transición energética, que refuerce la autonomía estratégica e industrial de España.

Por su parte, el PP lleva meses criticando la situación y planificación de las redes de distribución eléctrica en España, exigiendo una hoja de ruta concreta para su modernización y desarrollo y denunciando la falta de previsión de las inversiones en la red.

Los 'populares' vienen exigiendo mayores inversiones y una planificación realista que tenga en cuenta el crecimiento de la demanda, especialmente para sectores estratégicos como los centros de datos y la industria.

En el Congreso, el PP ha votado en contra de algunos decretos recientes del Gobierno, como el 'decreto antiapagones', por considerarlos insuficientes para prevenir futuros incidentes y mejorar la red de distribución eléctrica.

