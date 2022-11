Villa: "Sería un grave error intentar clonar a la Selección del 2010"

El asturiano habló del próximo Mundial de Qatar durante la entrega de los Premios Golsmedia Futbolfest 2022 "Es muy complicado ganar un Mundial pero confío a tope en que pueden hacerlo", afirmó sobre las opciones españolas

David Villa, ex internacional español campeón del Mundo en Sudáfrica 2010, opinó que de cara al Mundial de Qatar que está a punto de iniciarse 'sería un grave error' intentar replicar la selección con la que él ganó la cita.

"Cometeríamos todos un grave error si intentásemos clonar a la selección del 2010. Son jugadores diferentes, que tenemos que apoyar. Tenemos que estar con ellos y no pensar que cada uno tiene que ser como su equivalente en el 2010. Son jugadores diferentes, de otra época. Tenemos un equipazo para hacer grandes cosas", señaló.

El ariete, que mantuvo una charla con ex compañeros del cuadro nacional como Álvaro Arbeloa, Pepe Reina o Joan Capdevilla durante la entrega de los Premios Golsmedia Futbolfest 2022 aseguró que 'siempre hay confianza en la Selección, incluso en los malos momentos'.

"He nacido y crecido siendo fan de la selección, he tenido la suerte de vestir su camiseta en momentos importantes y así va a ser siempre. Luis Enrique y el cuerpo técnico han demostrado liderazgo, los chicos son jóvenes pero con una veteranía importante porque están jugando en grandes clubes y siendo importantes", dijo.

"Añadiría además que en estos últimos años cuando han tenido momentos complicados han dado la cara. Eso es muy importante de cara a una competición como esta, no venirse abajo porque un mal día te manda a casa. Puede ser una de las candidatas a poder llevárselo. Es muy complicado ganar un Mundial pero confío a tope en que pueden hacerlo", agregó.

Asimismo detalló su experiencia como ganador del trofeo: "El primer momento en el que fuimos conscientes de lo que habíamos conseguido fue al llegar a España, cuando vimos a todo el público que había en las calles. Ahí fuimos conscientes de que habíamos hecho algo grande en Sudáfrica".

"Cuando va pasando el tiempo te das cuenta de la dificultad que tiene ganar un Mundial. Cuando estás en esa vorágine de competir, de jugar, de ganar, no paras mucho a pensar pero con el paso del tiempo te das cuenta de la dificultad de aquello y de lo importante que fue ese Mundial para todos a nivel profesional y personal", completó.

Por otro lado destacó la importancia del fútbol base: "Los medios que hay ahora no los había en nuestra época pero lo que no va a cambiar nunca es que el futbolista tiene que créerselo, ilusionarse. La competencia es muy grande, puedes tener una trayectoria muy buena y hay otros en tu posición que lo han hecho mejor y no llegas".

"El fútbol base es fundamental, sin el aprendizaje es imposible que llegues arriba. Yo no hubiera sido el jugador que soy sin mi año en Segunda B con el filial del Sporting, sin el año de División de Honor, el de Primera Cadete...", añadió en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.