¿Cuál es la situación del colectivo LGTBIQ+ en el Mundial de Qatar 2022?

La FIFA asegura que Qatar iba a ser tolerante, pero ya hay hoteles que prohiben hospedarse a miembros del colectivo Lo recomendable es que el colectivo LGTBIQ+ se abstenga, o tenga mucho cuidado en Qatar

El Mundial de Qatar 2022 dará comienzo en menos de un mes, y aún hay muchas dudas acerca de lo que ocurrirá con los miembros del colectivo LGTBIQ+ que acudirán a Doha para disfrutar de la cita futbolística más importante del mundo. La FIFA confirmó que el país iba a ser tolerante, pero es muy conocido el desprecio por los derechos humanos que Qatar practica a diario. ¿Entonces?

Qatar y el colectivo LGTBIQ+

Qatar no condena a muerte a los miembros del colectivo LGTBIQ+, pero sí pueden ser condenados hasta a 7 años de prisión si mantienen relaciones con otra persona de su mismo sexo. Por ello, el primer consejo es que de ir al Mundial de Qatar 2022, no hagas ninguna muestra de afecto a tu pareja (en este caso, aunque seas heterosexual, ya que tampoco es costumbre).

Nasser Al Khater, director ejecutivo del comité organizador del Mundial, aseguró que Qatar "es un país tolerante y acogedor", pero ya hay hoteles que se niegan a hospedar a clientes LGTBIQ+. Daily Mail realizó un estudio con periodistas suecos, daneses y noruegos que se hicieron pasar por parejas homosexuales para reservar una habitación, y fueron rechazados ipso facto cuando conocieron su orientación sexual. Algunos de estos hoteles, por cierto, aparecen en la web de la FIFA.

En esta investigación, a modo de conclusión, un tercio de los hoteles no admitían parejas homosexuales, mientras que otros insistieron en que la vestimenta "no fuera gay", y 20 de ellos recomendaron no mostrar afecto en público durante su estancia.

Si, la FIFA ha confirmado que si se da una situación discriminatoria en algunos de los hoteles publicitados en su página, se romperá el contrato y se exigirá reparación de daños, pero lo cierto es que es muy difícil controlar el comportamiento de trabajadores y a los locales.