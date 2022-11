Philippe Coutinho se lesiona y no irá al Mundial

Coutinho no levanta cabeza: sufre una lesión muscular entrenando en el Aston Villa y estará de baja unas seis semanas El ex del Barça ya tenía su presencia muy comprometida en la lista de convocados de Brasil que mañana hará pública Tite

Philipppe Coutinho no estará en la lista definitiva de los 26 internacionales que Tite se llevará a Qatar y que anunciará este lunes en una rueda de prensa multitudinaria en Río de Janeiro. El ex del Barça sufrió una lesión muscular en la pierna derecha que, según el canal brasileño TNT Sports, le obligará a estar de baja unas seis semanas. Este domingo ya no fue convocado por Unai Emery y no participó del triunfo (3-1) ante el Manchester United.

La lesión de Coutinho no puede considerarse como un contratiempo para la Seleçao, ya que el centrocampista carioca, que no está jugando con regularidad en su club, tenía muy difícil estar en Qatar. De hecho, ya no fue llamado en los últimos amistosos de Brasil en septiembre, cuando se enfrentó a Ghana y Túnez, en una mini gira por territorio francés.

Casi nadie en su país confiaba en su convocatoria. Esta temporada, en 13 partidos oficiales con el Aston Villa, no ha marcado ni un gol ni ha dado ninguna asistencia.

Su lugar en el Mundial será muy probablemente ocupado por Éverton Ribeiro, que ha hecho un gran final de temporada con el Flamengo, con el que se ha proclamado campeón de la Copa do Brasil y de la Copa Libertadores de América.

Quien también tiene puede realizar su rol de Philippe es Roberto Firmino (Liverpool), a quien su seleccionador ve más como un ‘10’ que como un ‘9’, donde ya cuenta con Richarlison y Gabriel Jesus. Por su parte, Lucas Paquetá (ahora en West Ham), actuará más abierto por la izquierda y podría sacar de titularidad al madridista Vinicius Jr.