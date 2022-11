Luis Enrique: "Yo no he hecho la alineación, la han hecho los jugadores"

El seleccionador desveló que "la hicieron ellos en función de los minutos que necesitan para llegar bien al debut y yo me he limitado a coordinar" Luego matizó que "les he dicho que cuántos minutos necesitaba cada uno y luego los he tenido que colocar yo"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, desveló en la rueda de prensa posterior a la victoria ante Jordania que los jugadores intervinieron en la confección de la alineación. Al tratarse del primer y único amistoso de preparación antes de afrontar el Mundial de Qatar, el técnico tuvo en cuenta la opinión y las necesidades de sus futbolistas.

El técnico asturiano sorprendió a todos al explicar que "es el primer partido de mi carrera que no he hecho la alineación yo, la han hecho los jugadores en función de los minutos que necesitan para llegar bien al debut y yo me he limitado a coordinar".

Posteriormente, Luis Enrique matizó su sorprendente afirmación y detalló que "quizás me he expresado mal. La alineación la he hecho yo, claro. Les he dicho que cuántos minutos necesitaba cada uno, le he preguntado a cada uno el número de minutos para llegar al debut y luego los he tenido que colocar yo. Busi quería jugar, Pedri quería jugar, Unai Simón también, pero todos no podían".