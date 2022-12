Joao Félix: "Estoy en el Mundial; después hablamos del Atleti"

El jugador portugués no quiso dar pistas sobre una posible salida

Joao Félix expresó su satisfacción tras clasificarse para los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 con la selección de Portugal y aseguró que ahora mismo no piensa en el futuro porque está concentrado en el torneo.

"Estoy en el Mundial; después hablamos del Atleti", contestó en la zona mixta del estadio de Lusail cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de salir del conjunto rojiblanco.

Joao Felix aseguró, respecto al encuentro ante el cuadro helvético, que "fue un gran partido de todo el equipo", que comenzó "bien desde el primer minuto" y completó un choque "completo".

"Cuando es así es más difícil que alguien nos gane”, apuntó Joao Felix, quien, sobre la suplencia de Cristiano Ronaldo, que esté o no en el once, "lo importante es el equipo", que "también juega bien" cuando el capitán luso no está.

El atacante atlético señaló, así mismo, respecto a su proximo rival, Marruecos, que no vio apenas el partido contra España y que tendrán que analizarlo para "ver cuáles son sus fortalezas y debilidades".