¿Dónde has de acudir si tienes algún problema en el Mundial de Qatar 2022?

El consejo es respetar las leyes y la cultura del estado de Qatar Acude a la Embajada si te surge un problema o un imprevisto

El Mundial de Qatar 2022 no está exento de polémica, y es importante saber dónde acudir en caso de problema para poder ser asesorado de forma correcta. Además, descubre qué actividades o acciones es recomendable no realizar para no meterte en incidentes.

¿Qué consejos has de seguir para tu estancia en el Mundial de Qatar 2022?

Es importante seguir los usos y costumbres de Qatar para evitar incidentes.

El consumo de alcohol en lugares públicos está prohibido ; también lo está en interiores si tienes menos de 21 años.

; también lo está en interiores si tienes menos de 21 años. No utilices palabras discriminatorias, homófobas y/o racistas contra cualquier persona y/o durante los partidos del Mundial. Puedes ser expulsado del estadio.

contra cualquier persona y/o durante los partidos del Mundial. Puedes ser expulsado del estadio. No hagas reventa de entradas.

Está terminantemente prohibido el uso, tráfico, contrabando y tenencia de drogas (incluso en cantidades residuales). Puedes sufrir penas de prisión, multas y/o deportación.

(incluso en cantidades residuales). Puedes sufrir penas de prisión, multas y/o deportación. No grites en la calle ni insultes a la afición de los equipos.

Viste de acuerdo con los usos y costumbres de Qatar: tápate las extremidades.

¿Dónde acudo si sufro algún problema en Qatar?

Primero, atiende las indicaciones de las autoridades locales y dirígete a los agentes con respeto y cortesía.

y dirígete a los agentes con respeto y cortesía. Comunícate con la Embajada española para recibir la orientación necesaria acerca del problema.

En definitiva, Qatar no es un país peligroso si acudes respetando la ley y las costumbres; hazlo y no te meterás en problemas.