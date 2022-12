Erdogan asegura que Cristiano sufrió un "veto político" en Qatar

El presidente de Turquía afirma que el apoyo de Ronaldo a la causa palestina fue el causante de su suplencia El máximo mandatario turco también quiso felicitar a Messi y augura un gran futuro para Kylian Mbappé

Qatar no vio brillar la estrella de Cristiano Ronaldo. El astro portugués no lució en el Mundial, en el que probablemente sea una de sus actuaciones más amargas con la selección de Portugal. Sobre todo, y más allá de la eliminación en cuartos de final frente a Marruecos, porqué vio cómo Fernando Santos tomó la decisión de apartarle del once inicial.

Una situación que lo relegó a un segundo plano, viéndose eclipsado por la irrupción de jugadores como Joao Félix, Bruno Fernandes o Gonçalo Ramos y que, según el presidente de Turquía, podría tener una explicación que va más allá de lo estrictamente deportivo.

El máximo mandatario del país turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró en unas declaraciones en la televisión de Turquía que el luso fue apartado de la primera página del torneo y reducido a su mínima expresión por culpa de su pensamiento político.

"Mandar a un futbolista como Ronaldo al campo cuando sólo quedaban 30 minutos para el final del partido arruinó su psicología y le quitó energía", explicó en primera instancia. "Por desgracia, le han impuesto un veto político", recalcó el presidente turco, que destacó que CR7 "es alguien que defiende la causa palestina".Unas palabras que no dejaron indiferente a nadie y que todavía no han tenido respuesta por parte del capitán portugués, que también atraviesa malos momentos más allá de la selección, pues rescindió su contrato con el Manchester United debido a una mala relación con el club y con su entrenador, Erik ten Hag.

En la misma comparecencia en la Televisión de Turquía, el presidente turco también tuvo palabras para Leo Messi, a quien quiso felicitar por su triunfo en el Mundial de Qatar. "Argentina mereció el triunfo por el buen juego mostrado", sentenció. Y también hubo tiempo para hablar de Mbappé, de quien dijo que "es el futuro".