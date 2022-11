Costa Rica prepara el partido de España y socializa con los voluntarios

Suave sesión para los 'ticos' para preparar el duelo contra España Óscar Duarte y el joven Contreras atendieron a la prensa y destacaron el buen nivel de la selección dirigida por Luis Enrique

La selección de Costa Rica, la primera rival de España en el Mundial de fútbol de Qatar 2022, sigue preparando su debut en el campeonato y este domingo completó su segunda sesión de trabajo desde que llegó al país organizador, de nuevo en el estadio Al Ahli de Doha; en el que, antes de la práctica, participó en un acto social con un grupo de los voluntarios.

El equipo que lidera Keylor Navas, que dirige el colombiano Luis Fernando Suárez y que capitanea Bryan Ruiz (Alajuelense), se divirtió con un grupo de voluntarios y voluntarias, con los que los costarricenses pelotearon y llegaron a improvisar un partidillo de fútbol, con porterías reducidas. Antes de afrontar su segunda jornada de trabajo, con miras al encuentro que les medirá a la España de Luis Enrique en el estadio Al Thumama de la capital de Catar; horas después de que, en el otro partido del grupo, la tetracampeona Alemania se mida a Japón.

Tras unos momentos distendidos con los voluntarios -actos sociales que efectúan todas las selecciones que disputan el campeonato-, varios jugadores se fotografiaron junto a los desinteresados ayudantes que participan en el primer Mundial que organiza un país de Oriente Medio, antes de que a todos ellos les autografiasen un balón el seleccionador y dos de sus jugadores.

La gran mayoría de los presentes se marchó con pelotas firmadas por Luis Fernando Suárez -que dirige su tercer Mundial, después de alcanzar los octavos con Ecuador en Alemania 2006 y guiar a Honduras hace ocho años, en Brasil-, por Juan Pablo Vargas, que juega en el Millonarios de Medellín; y por otro defensa, Kendall Waston (Deportivo Saprissa), autor de uno de los dos goles con los que Costa Rica derrotó a Nigeria (2-0) en San José, antes de afrontar la concentración previa al Mundial, en Kuwait.

El otro goleador en el último amistoso que disputó 'La Sele' antes de llegar a Qatar, en la tarde del pasado viernes, fue el central Oscar Duarte, que afronta su tercera cita mundialista.

Duarte, de 33 años, que jugó en España -militó en el Espanyol y en el Levante- antes de fichar, tras la pasada temporada, por el Al Wehda, de la liga de Arabia Saudí, fue uno de los jugadores que atendió a los medios de información en la zona mixta que organizó, de nuevo con enorme amabilidad y eficacia, el gabinete de prensa de la Federación costarricense. Que mezcló veteranía con juventud, ya que el otro compareciente fue el delantero Anthony Contreras, de 22; que debuta en un Mundial.

Ambos conversaron con los periodistas antes de un entrenamiento en el que se permitió la presencia de los mismos de nuevo durante la primera media hora del mismo. Una práctica que arrancó tras la charla del 'Profe' Suárez a sus pupilos y después de que todo el grupo se abrazara para rezar, antes de los primeros toques de balón y de efectuar los ejercicios físicos y técnicos que se permitió visionar a los representantes de los medios informativos.

Antes de entrenarse, Duarte comentó a EFE en la citada zona mixta que no destaca a ningún jugador de la selección que dirige Luis Enrique, porque, en su opinión, lo mejor de la Roja "es su bloque".

"Si se pone a ver jugador por jugador, son grandes todos; están jugando en grandes ligas. Al final no hay mucho más que decir, ellos han demostrado todo, también en sus clubes han sido campeones muchos de ellos. Eso dice mucho de la selección de España", comentó uno de los veteranos de la selección tica este domingo en la zona mixta del Al Ahl, el estadio en el que habitualmente juega de local el equipo de idéntico nombre que, fundado en 1950, es el más antiguo de cuantos disputan la liga catarí de fútbol.

"Creo que va a ser un partido muy bonito y, bueno, creo que ellos sabemos de la calidad que tienen como selección, lo que han hecho a lo largo de Mundiales y de otros torneos; por ahí, contento de poder disfrutar de estos partidos. Son una gran selección, con grandes jugadores... han sido campeones del mundo; es un grupo de jugadores muy buenos que cada uno de ellos va a luchar por sus objetivos", declaró el zaguero, nacido en Nicaragua, pero nacionalizado costarricense, que no quiso destacar, al ser cuestionado por EFE, a ningún jugador por encima de otro en el equipo español. "No, no; porque al final yo creo que, desde mi punto de vista, es más importante lo que uno pueda hacer como equipo", opinó.

Su joven compañero Contreras no quiso contradecir a Duarte, que debutó hace ocho años en un Mundial, en el de Brasil, en el que Costa Rica logró el mejor resultado de toda su historia al alcanzar los cuartos de final y abandonar el torneo invicta, después de tener contra las cuerdas a Países Bajos, que sólo la doblegó en la 'lotería' de los penaltis.

Cuestionado por EFE en la zona mixta, Contreras se expresó de forma parecida. "Todos los jugadores de España son buenos. En sí, meto a toda la selección de España, sabiendo que son grandes jugadores; creo que todos son muy buenos y tienen algo bueno".

"Hemos trabajado mucho las transiciones para elaborar bien el juego y hacerle daño a España", comentó el joven delantero de Costa Rica este domingo en el estadio Al Ahli de la capital de Catar. EFE