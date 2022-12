"Chúpenme bien la pinga... ¡Putos!"

De Paul respondió de ese modo en el vestuario a lo que le criticaron durante el Mundial El centrocampista argentino recibió comentarios adversos durante los dos primeros partidos del Mundial por sus pases fallados y pérdidas de balón

Rodrigo De Paul, centrocampista del Atlético y campeón del Mundial con Argentina, celebró en el vestuario el triunfo ante Francia con un mensaje soez y vulgar lleno de resentimiento para los que dudaban de él.

"Para la eternidad... Y todos lo que dudaron chúpenme bien la pinga. Me tiraron de todos los lados y no me voltearon. ¡Comeme toda la pinga! ¡Putos!", dijo De Paul en un vídeo compartido en un directo de Instagram que compartió Nicolás Otamendi.

El centrocampista argentino fue muy criticado durante los dos primeros partidos del Mundial de Argentina por sus pases fallados y pérdidas de balón.

Uno de los que le defendió fue Juan Sebastián Verón: "Esto ya lo vi, vos seguí intentándolo, los boludos van a seguir buscando para caerte y darte culpa de un resultado. No aflojes que tenés mucho fútbol para dar".