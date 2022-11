Amnistía Internacional da un toque a Infantino

La asociación ha mandado un aviso a Infantino para que "aborde los problemas de derechos humanos" El Mundial de Qatar ha generado polémica por el trato a los trabajadores y la seguridad de las personas LGBTI

Amnistía Internacional (AI) mandó un aviso este viernes al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por el trato a los trabajadores durante los preparativos del Mundial de Qatar. Esta queja viene raíz de una carta del propio Infantino a las federaciones que aportan jugadores al Mundial, en la que decía que llegaba la hora de hablar de fútbol y dejar la política a un lado.

El director de Asuntos Económicos de AI y Justicia Social, Steve Cockburn, se ha pronunciado al respecto. "Si Gianni Infantino quiere que el mundo se centre en el fútbol, hay una solución simple: la FIFA finalmente podría comenzar a abordar los graves problemas de derechos humanos en lugar de esconderlos debajo de la alfombra. Cientos de miles de trabajadores han sufrido abusos para hacer posible este torneo y sus derechos no pueden ser olvidados ni desestimados", ha dicho.

Además de eso, Cockburn también ha hablado de la creación de un fondo para compensar estos daños, y del colectivo LGBTI y su seguridad en un país donde no está bien visto. "Un primer paso sería comprometerse públicamente con el establecimiento de un fondo para compensar a los trabajadores migrantes antes de que comience el torneo y garantizar que las personas LGBTI no sufran discriminación ni acoso. Es sorprendente que aún no lo hayan hecho".

Asimismo, varias organizaciones pro derechos humanos, incluidas AI y Human Rights Watch, insisten en que Catar y la FIFA creen un fondo de reparación para indemnizar a miles de empleados inmigrantes que sufrieron "graves abusos" durante los preparativos del Mundial de Catar 2022.