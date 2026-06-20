Zubimendi y Borja Iglesias llaman a la calma

La selección española ya ha pasado página del inesperado empate sin goles ante Cabo Verde en su estreno mundialista. Desde la concentración de Atlanta, Martín Zubimendi y Borja Iglesias trasladaron un mensaje de tranquilidad y confianza antes del segundo encuentro de la fase de grupos, este domingo frente a Arabia Saudita. El centrocampista de la Real Sociedad reconoció que las primeras horas tras el tropiezo fueron complicadas. "Estuvimos tristes durante las primeras 24 horas, pero ya le hemos dado la vuelta. Ahora tenemos ganas de competir otra vez", aseguró.

Zubimendi y su defensa a Rodri y el doble pivote / SPORT

Zubimendi rechazó además las críticas al funcionamiento del doble pivote y defendió el estilo de juego del combinado nacional. "Me extraña ese debate. El centro del campo que tiene España no es algo que ralentice el juego. Somos jugadores con mucha movilidad y capacidad para jugar a uno o dos toques", explicó. Para el donostiarra, el problema ante Cabo Verde no estuvo en el aspecto físico. "Si hubiéramos metido uno o dos goles, el partido habría cambiado. Fue un tema de finura, no de físico. El día siguiente no fue fácil porque nos fastidia no haber ganado, pero la confianza no ha caído. Llevamos mucho camino juntos". Aun así, hizo una valoración equilibrada del estreno mundialista. "No fue un partido brillante, pero tampoco tan malo. Hay cosas que se pueden rescatar y tendremos que ponerle más fluidez y frescura".

Pedri es básico para manejar el juego de la Roja / AFP7 vía Europa Press

También salió al paso de las críticas dirigidas a Rodri. "¿Qué voy a decir? Ha demostrado todo lo que vale tanto en el City como en la selección. No se le puede achacar nada. Ha tenido partidos mejores, pero estuvo bien". Cuestionado por quienes le señalan como posible heredero del actual Balón de Oro, bromeó: "Todavía me queda mucho para ser Balón de Oro como Rodri, aunque agradezco la confianza de Luis de la Fuente. Yo filtro ese mensaje de otra manera", dijo entre risas.

Borja Iglesias, confiado

Por su parte, Borja Iglesias destacó la rapidez con la que el grupo cambió el chip tras el empate. "Ese día no estábamos contentos, pero al siguiente ya entrenamos pensando en Arabia Saudita, preparándonos y con la ilusión de irnos del estadio con buenas sensaciones y una victoria". El delantero también pidió calma con la falta de gol. "Hay que anotar, claro, pero les veo entrenar y estoy seguro de que entrarán. A veces marcas con media ocasión y otras no entra ni teniendo dos o tres".

Borja Iglesias: "No veo falta de gol en la 'Roja'" / SPORT

En clave personal, el atacante no escondió la emoción que supone disputar su primer Mundial. "Estoy muy feliz de estar aquí. Si echo la vista atrás, hace veinte años ni imaginaba esta posibilidad y hace tres tampoco. Lo vivo con la ilusión de ser la primera vez, pero también puede ser la última".

Ferran Torres, ante Cabo Verde / SeFutbol

Además, confesó que una de las cosas que más está disfrutando es el ambiente que se vive alrededor del torneo. "Ver a mis amigos y a mi familia tan volcados por estar aquí me emociona. Lo que menos me gusta son todos esos temas de entradas y salidas de jugadores o de árbitros". Finalmente, dejó claro cuál será su actitud cada vez que tenga minutos. "Intento comerme el césped siempre que salgo, incluso cuando juego con mis amigos. Lo que más me gusta es jugar".