Zlatan Ibrahimovic, exfutbolista, sobre los éxitos vividos en su carrera: “Nunca disfruté lo que gané, siempre quería más”

El Mundial en México, Estados Unidos y Canadá ha logrado reunir a dos leyendas del deporte como lo son Zlatan Ibrahimovic y Tom Brady, quienes vivieron grandes éxitos en sus carreras, pero que no pueden mirar atrás sin darse cuenta que realmente no los disfrutaron.

Mientras Zlatan levantaba títulos con los gigantes del fútbol europeo y acumulando goles imposibles en templos del fútbol, Tom Brady hacía lo propio convirtiendo el emparrillado de la NFL en un infierno para las defensas rivales y convirtiéndose en el jugador más ganador en la historia. Pero ambos reconocen haber sido víctimas de su ambición.

"Nunca disfruté lo que sea que ganara. Siempre quería más. Incluso ahora, como persona, no estoy satisfecho. No puedo disfrutar porque siempre quiero más", confesó Zlatan al conversar con Brady sobre sus carreras.

Tom Brayd recibió una camiseta del Milan por parte de Zlatan en una visita realizada esta última temporada / X / AC Milan

El mítico exfutbolista se sorprendió y a la vez rió cuando Brady le respondió que él había padecido lo mismo cuando jugó profesionalmente (entre 2000 y 2023), pero no dudó en elogiarlo, afirmando que "cuando consigues tanto como has hecho y realmente no disfrutaste tu carrera profesional... dice todo de la persona, por eso creo que llegaste (Brady) más lejos que nadie".

Los astros no solo se sentaron a conversar, sino que ahora forman parte de la estelar alineación de FOX Sports para la cobertura de la Copa del Mundo. Será la primera vez para Zlatan del otro lado de las transmisiones de los partidos, mientras que Brady suma ya dos años como comentarista.

El más ganador en la historia

Las campañas para el Mundial que han juntado a Brady con Zlatan son el intento más reciente por acercar aún más el fútbol en Estados Unidos, haciéndolo con uno de los mejores atletas en el país abriéndole la puerta a otro.

Si bien Ibrahimovic es recordado como uno de los mejores -- habiendo anotado 573 goles oficiales -- , la figura de Tom Brady es reconocida como la más grande en la historia del fútbol americano. El exmariscal de campo es poseedor de más de 50 récords de la NFL y presume más títulos de Super Bowl (7) que cualquier franquicia.

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"Hay un dicho que aprendí en la Universidad de Michigan. Teníamos un utilero que siempre había estado y tenía 25 anillos de campeón y cuando le preguntaban: 'Big Johnny, ¿cuál es tu anillo favorito?', él respondía: 'el siguiente'", compartió Brady sobre la mentalidad que lo llevó a ganarlo todo.