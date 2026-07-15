Zinedine Zidane, más cerca que nunca de dirigir a Francia

El ciclo de Didier Deschamps al frente de la Selección de Francia ha llegado a su fin tras 14 años al frente del conjunto galo. En todo este tiempo, el técnico solo ha sido eliminado del Mundial antes de alcanzar la final en dos ocasiones: En la ronda de cuartos de Brasil 2014, los franceses sucumbieron frente a Alemania, que a la postre se proclamaría campeona del mundo, mientras que en la presente edición ha sido la selección española la encargada de apear a un combinado que buscaba su tercera final del mundo consecutiva y su tercera estrella.

Además del rendimiento en la Copa del Mundo, con Deschamps en el banquillo, 'Les Bleus' alcanzaron el subcampeonato en la Eurocopa de 2016, así como las semifinales en la última edición de la competición europea. Incluso, logró alzar la segunda edición de la UEFA Nations League tras una polémica final contra la Selección de España, dirigida por Luis Enrique en aquellos tiempos.

Sale Deschamps, entra Zidane

El partido por el tercer y cuarto puesto frente a Inglaterra o Argentina será el último que dirigirá el técnico campeón del mundo. De esta manera, los goles de Oyarzabal de penalti y de Pedro Porro sirvieron a España para arruinar la despedida de Deschamps, que no pudo llegar al partido definitorio, hazaña que sí logró en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Zidane contra Puyol en el encuentro de 2006 / ALBERTO ESTEVEZ / EFE

Ahora, es tiempo de empezar otro ciclo, y el nuevo seleccionador francés será Zinedine Zidane. Así, se oficializará en los próximos días lo que era un secreto a voces en el mundo del fútbol, pues el ganador del Balón de Oro nunca había ocultado su deseo de ocupar el cargo de técnico de su país. De hecho, según informa el reputado periodista italiano Fabrizio Romano, la Federación Francesa de Fútbol planea firmar todos los documentos con el exentrenador del Real Madrid una vez haya finalizado la Copa del Mundo de la FIFA.

Además, Fabrizio añade que Zidane no había considerado ninguna otra oferta en los últimos tiempos, ya que tenía entre ceja y ceja hacerse con el puesto que Deschamps, ahora sí, tras más de una década, ha dejado vacante. Así pues, solo faltará que se oficialice el movimiento para que la máxima leyenda gala se ponga al frente de un proyecto que cuenta con unos elegibles de muchísima calidad, de cara a intentar, como mínimo, replicar los éxitos logrados en los últimos tiempos.