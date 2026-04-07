Zara saca camisetas retro de los Mundiales y mete la pata con México 86

A pocos meses de que la Copa del Mundo 2026 regrese a Norteamérica, las marcas comienzan a activar su maquinaria promocional.

Zara, perteneciente al gigante Inditex, ha apostado por una colección de camisetas de estilo vintage que rinde homenaje a ediciones emblemáticas del torneo.

La línea incluye referencias a España 1982, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y México 1986, todas con un precio de 12,95 euros y un diseño centrado en las mascotas oficiales de cada Mundial.

La propuesta busca conectar con la memoria futbolera de varias generaciones, aprovechando el atractivo emocional que despiertan estos símbolos históricos.

El fallo en la camiseta de México 86

La prenda dedicada al Mundial de México 1986, protagonizada por la mascota Pique -un jalapeño verde con bigote, sombrero charro y uniforme de futbolista- ha sido objeto de críticas debido a dos errores visibles en el diseño.

En la parte inferior se indica que la final se disputó el 21 de junio de 1970, cuando en realidad tuvo lugar el 29 de junio de 1986. Además, se menciona que corresponde a la IX Copa del Mundo, pese a que la edición de 1986 fue la duodécima. La confusión parece derivar de que México fue sede tanto en 1970 como en 1986, lo que habría provocado una mezcla de datos históricos.

Camiseta de Zara en honor al Mundial 1986 / Archivo

El fallo no ha pasado desapercibido para los aficionados, que han señalado la equivocación en redes sociales con una mezcla de ironía e incredulidad.

Para muchos, no se trata de un simple desliz gráfico, sino de un error que afecta a un torneo profundamente arraigado en la memoria colectiva, marcado por momentos icónicos como las actuaciones de Diego Maradona.

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Los otros diseños de la colección

El resto de las camisetas mantiene la estética retro sin errores visibles.

La dedicada a España 1982 es de color azul y presenta a Naranjito en el centro. La de Francia 1998 es blanca y muestra a Footix, mientras que la de Estados Unidos 1994 es verde y luce la mascota oficial del torneo.

Todas buscan recuperar el espíritu visual de cada edición, apelando al recuerdo de quienes vivieron esos Mundiales o crecieron con sus imágenes.