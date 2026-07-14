Zaïre-Emery responde a Mariano Rajoy: “Somos de todas las razas”

Las palabras de Mariano Rajoy en una columna publicada por 'El Debate' han generado indignación en toda Francia y han provocado un debate político en España, siendo el expresidente del gobierno acusado de racismo y objeto de todo tipo de críticas por decir que la selección francesa tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

Más de 48 horas después, Rajoy no ha rectificado todavía sus palabras y permanece en silencio. Y el último en pronunciarse al respecto fue el portavoz de la plantilla francesa a escasas horas de enfrentarse a España en semifinales del Mundial.

Warren Zaïre-Emery, polivalente futbolista del PSG y de 'Les Bleus', compareció en rueda de prensa junto a su seleccionador, Didier Deschamps, y fue preguntado por la columna de Mariano Rajoy. Y pese a que desveló no haber leído el artículo, sí fue tajante en su respuesta.

Warren Zaïre-Emery festeja la primera Champions del PSG / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

"Es todo lo que importa"

“No he leído estos comentarios. La selección francesa tiene jugadores de diferentes procedencias y somos un grupo de todas las razas. Un grupo unido, es todo lo que importa”, dijo el futbolista en una sala de prensa a rebosar por la importancia del partido ante los de Luis de la Fuente.

El futbolista de Francia mantuvo el mismo discurso que varios de los responsables del gobierno francés, que horas antes ya habían salido al paso calificando como "absolutamente inaceptables" las palabras de Rajoy. "Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia. Es un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar", dijo Laurent Nuñez, ministro del Interior francés.

Players of France celebrate scoring the 2-0 goal during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match France against Morocco, in Boston, Massachusetts, USA, 09 July 2026 / EFE

Tras la polémica acentuada sobre todo el domingo, fueron varios los personajes públicos españoles que también alzaron la voz contra Rajoy, entre ellos Elma Saiz (portavoz del Gobierno), Salvador Illa (presidente de la Generalitat de Catalunya) e incluso Borja Iglesias (futbolista de La Roja).

Mbappé y respuesta a Lamine

Regresando a Zaïre-Emery, el futbolista galo también se pronunció, entre otros temas, sobre Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Acerca de su capitán, aseguró que "no le gusta perder contra España": "A Kylian lo conocemos todos. Es un jugador top. Ha sido MVP en tres ocasiones y en este tipo de escenarios se desenvuelve muy bien. No le gusta perder contra España, no quiere perder contra la selección española y va a hacer todo lo posible por ganar. Y a nivel colectivo sabemos muy bien el plan que tenemos que hacer para ganar el partido".

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Y sobre Lamine y sus famosas declaraciones sobre el Francia-España, desveló que "no" lee "nada de lo que se dice": “Recuerdo que cuando nos enfrentamos al Barça con el PSG también se habló fuera del campo, pero nos centramos en el césped. No tenemos en cuenta estas declaraciones. Nosotros somos Francia y no tememos a nadie. Lo otro son declaraciones que se dan en el fútbol, pero no sirven para nada".