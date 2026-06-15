Yan Diomande se consagra en el Mundial: exhibición descomunal y MVP en su debut con 19 años

Yan Diomande entraba en todas las quinielas como posible jugador revelación del Mundial. Y pese a llevar solo un partido... va camino de cumplirlo. Si a estas alturas alguien no conocía al jovencísimo extremo marfileño, algo impensable teniendo en cuenta su explosión en Leganés y Leipzig, la Copa del Mundo es la opción ideal para verle en escena.

A sus 19 años y tras una temporada excelente en la Bundesliga, Diomande protagonizó un debut estelar con Costa de Marfil que justifica más que nunca el precio que clubes como Liverpool o PSG están dispuestos a pagar para hacerse con sus servicios.

Tal fue su actuación ante Ecuador y frente a todo un campeón de la Premier como Piero Hincapié que la FIFA le otorgó el premio a jugador más destacado del encuentro, un MVP que vuelve a colocarle en boca de todos, pero esta vez en cotas mayores, en la competición más importante del planeta, en un Mundial.

Leganés, Leipzig ¿y...?

Por contextualizar su situación, Diomande explotó en el Leganés gracias al descubrimiento de Borja Jiménez, que no dudó en asentarlo en el primer equipo cuando pudo observar de cerca su calidad. No duró demasiado en el conjunto pepinero, que tuvo que venderlo a una de las entidades más potenciadoras del mundo a cambio de 20 'kilos' con tan solo diez partidos disputados en Primera División en LaLiga.

Diomandé maravilló en su primer encuentro del Mundial / AGENCIAS

En el Leipzig brillan grandes promesas que luego acaban dando el salto a varios de los gigantes europeos. En ello es experto el Grupo Red Bull, que no tardará en recibir -y aceptar- ofertas que superen los 100 kilos por un futbolista de tan solo 19 años al que se le presupone un futuro arrollador y cuyo valor de mercado según Transfermarkt asciende hasta los 90 'kilos'.

Actuación de muchos quilates

Pese a su gran temporada en Alemania (13 goles y 9 asistencias), muchos dudaban de su titularidad con Costa de Marfil en un torneo donde las selecciones suelen apostar por veteranos y dan entrada poco a poco a los más jóvenes. Pero la edad es solo un número, o eso debió pensar el seleccionador Emerse Faé, que lo colocó en el verde para que brillara ante una Ecuador llamada a ser una de las revelaciones del Mundial.

Su actuación por banda derecha fue un escándalo. Más teniendo en cuenta que ante él tenía a un campeón de la Premier y finalista de la Champions como Piero Hincapié, al que volvió 'loco'. Diomande fue el futbolista con más toques de balón (80), con más ocasiones generadas (5), más conducciones ofensivas (15) y más duelos ganados (11), además de exhibir su faceta más asociativa siendo el jugador con más pases en tres cuartos de campo (22) y mandar un balón al larguero.

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Todo ello le valió para eclipsar al goleador del encuentro (el extremo del Manchester United Amad Diallo) y llevarse el MVP. Eso sí, brillar conlleva estar siempre en el foco, algo con lo que bromeó el futbolista tras el partido. "Ya he hablado diez veces hoy, mi trabajo no es hablar", dijo en zona mixta al ser llamado por los periodistas y por la organización de la FIFA. La de entrevistas que le esperan...