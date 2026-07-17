Xavi, orgulloso de Lamine: "Con 15 años ya estaba preparado"

No hay mayor motivo de orgullo para Xavi Hernández que se testigo de la evolución de Lamine Yamal. No en vano, fue el egarense el que hizo debutar al astro de Rocafonda con el Barcelona en abril de 2023, en un duelo frente al Real Betis. Con 15 años, el entrenador lo vio "preparado" para la élite.

En una entrevista concedida a 'RNE', Xavi, campeón del mundo en Sudáfrica en 2010, se deshizo en elogios para con el que fue su pupilo en el Barça y explicó por qué le dio la alternativa en la primera plantilla culé.

"Nosotros lo vimos con 15 años. Era una época en que a nivel económico estábamos sufriendo en el club. Hay que apostar por la gente de casa. A Lamine le vimos que era diferente con 15 años. A partir de ahí lo subimos al primer equipo. Cuando lo vi preparado, que era desde el primer día, lo pusimos a jugar. Lo entiende todo, toma la decisión siempre correcta. Es el futbolista diferencial que tiene España. Es una bendición. Lo tiene todo para ser el mejor jugador del mundo del fútbol", indicó el extécnico barcelonista, ganador de LaLiga en 2023.

Xavi reconoció que gran parte de las opciones de España en la final del Mundial de este domingo contra Argentina pasan por el joven futbolista catalán. "Es un genio, igual en la historia de España no ha habido un jugador tan diferencial. Y fíjate cómo está jugando Cubarsí también. Me da pena por Fermín, pero está Pedri. Hay una generación en el Barça, y trasladada a la Selección, para 10 o 15 años, de la cual estoy muy orgulloso, porque los vimos crecer en nuestra etapa como 'staff' en el Barça".

La leyenda azulgrana no dudó en calificar el duelo de semifinales contra Francia como una "oda al fútbol" y admitió: "Hace años que no veía un equipo tan sólido, tan bueno en ataque y en defensa. Y además contra Francia, que era la más fuerte en ese momento".

Xavi hizo debutar a Lamine Yamal / EFE

Cuestionado por si esta generación de futbolistas puede repetir la gesta de Sudáfrica y bordar una segunda estrella sobre el escudo, Xavi fue tajante: "Es el momento. Es el entrenador. Son los jugadores. Es la generación. Han hecho un equipo en mayúsculas en todos los niveles. No hay muchos egos. Se parece mucho a la España nuestra de 2010. Estoy positivo para que eso se dé".

España tendrá enfrente a Argentina este domingo en el MetLife de Nueva Jersey, un combinado albiceleste comandado por un viejo conocido como Leo Messi, con el que tantos títulos y tantas vivencias compartió en el vestuario del mejor Barça de la historia. "Lo considero un amigo antes que nada, tengo muy buena relación personal. Y después ya no tengo palabras para definirlo. Le digo: 'Es que ya no sé qué decirte'. Nos quedamos sin palabras ante una persona que tiene esa humildad para seguir compitiendo, es una bestia competitiva. Y ha sabido hacer muy bien el rol de líder espiritual en su equipo".

Futuro

Sonó para Marruecos como relevo de Regragui, pero finalmente la opción no acabó cuajando. Aun así, Xavi confirmó en la entrevista que le gustaría dirigir a un combinado nacional. "Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños. Lo digo abiertamente, que me encajaría. Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia...".