Wout Weghorst sobre Messi: "Me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona"

El autor de los dos goles de Países Bajos declaró su encuentro con Messi y su decepción con el astro argentino El pique entre ambos futbolistas continuó con un cruce de miradas previa a una entrevista a Leo en zona mixta

Tras celebrar la clasificación de Argentina para las semifinales del Mundial de Qatar 2022, Leo Messi estaba atendiendo a los medios de comunicación en la zona mixta cuando, de repente, espetó un "¿Qué miras, bobo?" en varias ocasiones, con gesto visiblemente alterado, dirigido a Wout Weghorst, autor de los dos goles de Países Bajos ante la albiceleste.

"Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero el tiro mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente decepcionante" declaró Wout Weghorst en zona mixta en relación a lo ocurrido con el astro argentino.

El pique de Messi con Weghorst durante el partido continuó en el túnel de vestuarios y con esta imagen del argentino en el inicio de una entrevista en televisión. El holandés quiso acercarse a Leo, pero éste no quería hablar. Kun y Lautaro trataron de poner un poco de paz. https://t.co/qCSUISzUrC — Ricardo Rosety (@ricardorosety) 9 de diciembre de 2022

El periodista de 'Gol Mundial', Ricardo Rosety, ha explicado que el motivo ha sido porque ha ido a pedirle la camiseta a Leo y la cosa no ha salido del todo bien: "Le hace el gesto de pedirle la camiseta y darle la mano, Messi no lo acepta, y el holandés tampoco se lo toma bien. Se lo explica al Kun, que da por zanjado el asunto hablando con Weghorst. Pero después todavía tienen otro cruce de miradas antes de otra entrevista de Messi", apuntó en un tuit.