Wissa, el histórico goleador del Congo que pudo perder la vista

Cada Mundial, aparte de lo que sucede en el terreno de juego, siempre nos pemite conocer historias de vida de los futbolistas que no dejan a nadie indiferente. Para alcanzar sus sueños, muchos de ellos deben hacer esfuerzos sobrehumanos y, en otras ocasiones, superar circunstancias en contra de su voluntad que les dejan en una tesitura muy complicada. Es el caso de hombres como Yoane Wissa, gente que hace historia pero que un tiempo atrás estuvo entre la espada y la pared.

El ariete congoleño hizo historia con la selección de su país. En el debut mundialista ante la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía, el partido transcurría con el 0-1 favorable a los lusos tras el gol tempranero de Joao Neves. Sin embargo, al filo del descanso, Congo se acercaba con peligro al área rival y una contra terminó en córner. El carrilero del Lens, Arthur Masuaku, sirvió el córner y ahí apareció la cabeza de Wissa para mandar el balón al fondo de la red. Simplemente, historia congoleña. Pero podría haber sido muy diferente.

Un ataque peligroso

La vida del actual jugador del Newcastle podría haber cambiado para siempre la madrugada del 2 de julio de 2021. En aquel momento jugaba en el Lorient francés cuando una mujer, que supuestamente era una seguidora, apareció en el domicilio del jugador con la supuesta intención de pedirle una foto y un autógrafo. Sin embargo, su voluntad era muy distinta, ya que pretendía secuestrar a la hija pequeña del jugador. Entonces, Yoane Wissa pudo impedir el rapto de su hija de tan solo un mes, pero no pudo evitar que la susodicha le rociara el ácido en los ojos y el rostro, por lo que sufrió severas quemaduras.

El incidente le obligó a por quirófano y estuvo a punto de perder la visión. "Abrí la puerta y de repente me arrojaron un líquido a la cara. Grité y no podía respirar. Mi esposa llamó inmediatamente a los servicios de emergencia y le dijeron que me metiera bajo la ducha para enjuagarme los ojo", relata Wissa sobre lo ocurrido, que detalla el dolor sufrido: "En el hospital me dijeron que mis ojos estaban quemados. Alguien tenía que venir a enjuagarlos cada hora. Fue una pesadilla".

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Recuperación prodigiosa

Afortunadamente, Wissa se pudo recuperar, aunque deberá usar gotas para los ojos de por vida. Desde entonces, su carrera está al alza. En agosto de 2021, le firmó el Brentford, donde marcó 49 goles en 149 partidos. Su excelente rendimiento sirvió para que el Newcastle le fichara el pasado verano por 57,7 millones, donde no ha tenido el año deseado (3 goles).