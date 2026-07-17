William Saliba habría estado jugando en el Mundial con la espalda fracturada

William Saliba pidió el cambio en el minuto 30 del enfrentamiento entre Francia y España, correspondiente al duelo de semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El central del Arsenal cayó fulminado y sin poder realizar un solo esfuerzo más; había forzado su físico al máximo. No era para menos, pues para todos los jugadores representar a su país en un Mundial es lo máximo y, justamente por ese motivo, realizan esfuerzos que pueden acarrear consecuencias.

Sin embargo, el caso del defensa francés puede haber sido uno en los que un futbolista más ha llevado al límite sus capacidades antes de no poder seguir un minuto más en el terreno de juego. De hecho, según información de 'RMC Sport', Saliba habría estado jugando toda la Copa del Mundo con una fractura en la espalda, lo que demostraría su gran compromiso con la Selección de Francia.

Siempre según la información del medio francés, el central ya habría jugado la gran final de la UEFA Champions League con la espalda fracturada, ya que dicha lesión se habría producido hace algo más de dos meses en un partido de Premier League. Incluso, la gran dolencia que su situación le provocaba le impidió participar en algunos de los entrenamientos dirigidos por Didier Deschamps, además de necesitar pincharse analgésicos para poder jugar sin que el dolor convirtiera en una misión imposible el disputar minutos. Eso sí, tras media hora ante 'la Roja' de Luis de la Fuente su cuerpo no pudo resistir más.

AMDEP8039. FILADELFIA (ESTADOS UNIDOS), 04/07/2026.- Julio Enciso (d) de Paraguay disputa el balón con William Saliba / Angel Colmenares / EFE

Ahora, deberá decidir si pasa por quirófano u opta por un tratamiento conservador, aunque desde 'L'Équipe' se afirma que sí se someterá a una operación que le alejará del césped durante cuatro o cinco meses. Sin embargo, incluso si al final no se operara, deberá estar unos meses de baja.

España, con la suerte... ¿Del campeón?

La lesión de Saliba, ya con España por delante del marcador, no ha sido la única vez en la que la suerte en forma de lesiones ha favorecido a los campeones de Europa, pues ante Bélgica en cuartos fue Thibaut Courtois el futbolista que cayó lesionado, cuando estaba siendo el encargado de mantener con vida a su selección. Por si no fuera suficiente mala suerte, Lammens, su sustituto, cometió el error que les costó la eliminación.

Además del guardameta belga y del central francés, en octavos Nuno Mendes sufrió un pinchazo al ser superado por Lamine Yamal en una jugada, por lo que pidió el cambio y fue sustituido por Nelson Semedo. De esta manera, si bien nunca es motivo de alegría la lesión de un futbolista, es cierto que la suerte está sonriendo a la Selección de España, que buscará sumar su segunda estrella este domingo.