Wayne Rooney opina sobre el show del descanso del Mundial: "Mi parte favorita fue cuando terminó"

El descanso de la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey se convirtió en un evento sin precedentes. Durante 27 minutos, artistas como Madonna, Justin Bieber, BTS y Shakira protagonizaron un show al estilo Super Bowl que buscaba elevar el entretenimiento del torneo. La propuesta, sin embargo, no convenció a todos.

En la retransmisión de la BBC, el exfutbolista Wayne Rooney ejercía de analista y no dudó en expresar su descontento con el formato y con la actuación.

Las críticas de Rooney en la BBC

Rooney fue directo y contundente. Ante la pregunta sobre qué le había parecido el espectáculo, respondió que su momento favorito fue "cuando terminó". El exdelantero insistió en que, pese a que le gustan muchos de los artistas que participaron, el show le pareció "una porquería".

Sus palabras sorprendieron a sus compañeros de mesa, que reaccionaron al lenguaje utilizado en directo. Rooney, lejos de matizar, reforzó su postura y reclamó que volviera el fútbol cuanto antes.

Un formato que divide al público

Las redes sociales también se llenaron de comentarios críticos. Muchos espectadores calificaron el espectáculo de "indigno de un Mundial" e incluso "escandaloso", mientras otros defendieron la apuesta por un descanso más espectacular y global.

El debate se suma a otras innovaciones del torneo, como las pausas de hidratación, que han generado opiniones enfrentadas entre aficionados, jugadores y analistas.

El papel de Rooney como comentarista

Rooney, que participó como analista de la BBC durante la final, insistió en su valoración negativa del show. Aseguró que, aunque respeta a los artistas, el formato le pareció excesivo y poco adecuado para un evento futbolístico de esta magnitud.

El exfutbolista remarcó que su reacción fue sincera y que el espectáculo, pese a su ambición, no cumplió con sus expectativas.