Vuelve la garra de Gavi a la 'Roja'

España no pudo pasar del empate a uno ante Irak en el penúltimo partido de preparación para el Mundial. La 'Roja', plagada de suplentes y debutantes, no enamoró sobre el césped de Riazor y dejó pocas notas positivas. Sin duda, una de ellas fue el regreso de Gavi con la Selección.

El centrocampista del Barça volvió a enfundarse la camiseta del combinado nacional justo un año después. Su última participación tuvo lugar el 5 de junio de 2025 en las semifinales de la Nations League contra Francia. En ese encuentro, el andaluz entró al terreno de juego en el 90' y tan solo jugó los cinco minutos de añadido. También estuvo presente en el banquillo en la final ante Portugal, en la que España cayó en los penaltis, aunque no disputó ningún minuto.

Un año más tarde, y con una lesión de gravedad de por medio, Gavi se siente importante de nuevo. En el duelo frente a Irak, el canterano azulgrana jugó 60 minutos, en los que se hartó de recuperar balones y dio continuidad al juego de la Selección. Además, lució el brazalete de capitán en la segunda parte por primera vez en su carrera. Un gesto que exterioriza su relevancia dentro del vestuario de la 'Roja', donde es uno de los futbolistas más queridos por sus compañeros.

Gavi lució el brazalete de capitán durante 15 minutos en la segunda parte / Instagram

Gavi ha retornado en el momento justo, a las puertas de la Copa del Mundo. Pese a que solo ha podido jugar 13 partidos este año con el Barça entre todas las competiciones, Luis de la Fuente no dudó en incluirlo en la lista de 26. "Siento un afecto especial por él, maravilloso, se hace querer por todos, los jugadores y la delegación entera, fue emocionante verle disfrutar y lo feliz que estaba. Se lo ha ganado. Es un ejemplo de superación, después de dos gravísimas lesiones, trabajar y competir al nivel que lo está haciendo, que es altísimo en su club", explicó el seleccionador en una entrevista exclusiva para SPORT.

A falta de diez días para el debut contra Cabo Verde, el centrocampista sigue dejando buenas sensaciones, esta vez ya con la camiseta de la Selección y el 9 a la espalda. Pese a que apunta a ser suplente en el Mundial, su participación desde el banquillo se antoja clave para las aspiraciones de la 'Roja'.