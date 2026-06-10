La vuelta de Messi dispara la ilusión de Argentina

El Jordan-Hare Stadium estalló de alegría en el minuto 65. Argentina tenía una falta peligrosa para colgar el balón al área, pero lo más importante no estaba en el campo: estaba a punto de entrar, y los espectadores lo sabían.

Leo Messi volvió a ser suplente en el último amistoso de Argentina antes del Mundial. El mejor futbolista de todos los tiempos no jugó ni un minuto ante Honduras, pero contra Islandia debía volver a coger ritmo para llegar de la mejor manera posible a la que será su última Copa del Mundo.

Los de Scaloni superaron la última prueba y fueron superiores a una Islandia que dio pelea a pesar de no estar ni clasificada para el Mundial. Argentina ganó en Alabama (3-0) con los goles de Barco, Leo Messi y Almada, con un segundo tiempo marcado por la entrada del '10'.

Rotación de Scaloni

El encuentro ante Islandia estuvo a punto de no disputarse por una fuerte tormenta que dejó importantes inundaciones en toda la zona. Hasta el último minuto tuvieron que trabajar los operarios del estadio para retirar toda el agua acumulada sobre el césped. Finalmente se jugó y, como en Catar, las gradas estaban totalmente plagadas de aficionados argentinos.

Scaloni salió con muchos suplentes en el once y no copió la fórmula de Luis de la Fuente, que apostó por su alineación más titular justo antes del inicio del Mundial. De los primeros destacó Nico Paz. El futuro jugador del Real Madrid demostró que ha llegado para quedarse en esta selección y dejó detalles de muchísima calidad. Aunque el gol terminó llegando después de una serie de rebotes: Barco recogió el balón en la frontal del área y lo envió al fondo de la red.

Valentín Barco celebró el primer gol de Argentina ante Islandia / Agencias

Dos toques de mágia

Hay pocas maneras mejores de entrar en un encuentro como lo hizo Leo Messi ante Islandia. Argentina estaba algo atascada. Desde el gol de Barco había enviado dos balones al palo, pero no llegaba el segundo tanto. Fue entrar Messi y todo cambió.

El '10' dejó totalmente solo ante el portero a Lautaro Martínez con un pase delicado en su primer toque sobre el césped. El Toro encaró a Olafsson y fue derribado por el guardameta islandés en un penalti clarísimo. El primer toque de Leo fue para dejar solo a Lautaro y provocar la pena máxima; el segundo, para enviar el balón al fondo de la red. Un tanto para vengar el penalti fallado ante Islandia en el Mundial del 2018.

Argentina superó a Islandia antes del Mundial / X

En el tercer gol volvió a ser totalmente protagonista. Islandia cometió un pecado mortal: dejar pensar a Messi cerca del área. El '10' encontró a De Paul y tocó rápido para que Almada rematara a puerta vacía y sentenciara el encuentro.

Argentina había empezado a perder fuerza en las quinielas para volver a levantar la Copa del Mundo y ya no figura entre las máximas favoritas para muchos. La albiceleste llegará con varios futbolistas tocados a la gran cita, pero con Leo Messi en el equipo... cualquier cosa es posible.

Sin rastro de Julián

En Alabama pudieron disfrutar del mejor de todos los tiempos, aunque se quedaron con las ganas de ver en acción a Julián Álvarez. El delantero ha sido el gran protagonista del fútbol español en los últimos días por el interés del Barça y la supuesta oferta de 150 millones de euros del Real Madrid, pero la Araña está completamente centrada en llegar al Mundial en las mejores condiciones.

Julián llega con molestias al inicio del torneo. De hecho, no juega un partido desde las semifinales ante el Arsenal. Con su futuro en el aire, en Argentina solo esperan que pueda llegar en un buen nivel a los encuentros más importantes.