De Vozinha a Room: los verdaderos ídolos del Mundial de Tim Payne

Hay que reconocer que lo de Tim Payne tuvo su punto. El futbolista neozelandés, uno de los nombres más desconocidos en la previa del Mundial 2026, se convirtió en una estrella global prácticamente de la noche a la mañana, acumulando casi seis millones de seguidores en Instagram.

La iniciativa fue de un influencer argentino, quien empezó un movimiento para hacer famoso al actual jugador del Wellington Phoenix (tras el torneo jugará en el Club Olimpia de Paraguay), en una nueva demostración del poder arrollador de las redes sociales. Sin embargo, el bueno de Payne no se ganó sobre el campo la exposición que recibió fuera de él.

Tim Payne debutó con un empate con Nueva Zelanda / EFE

Por suerte, es el único 'desconocido' que pasará a formar parte del imaginario de este Mundial. El torneo celebrado en Estados Unidos, Canadá y México ya tiene a dos ídolos 'anónimos' que sí se han ganado, por méritos propios y sobre el césped, un capítulo dorado en la historia de la Copa del Mundo: Vozinha y Eloy Room. A ellos sí que les ha cambiado la vida de verdad.

Una de las grandes dudas que generaba este Mundial era su ampliación a 48 participantes. Para muchos, el aumento de partidos podía traducirse en una pérdida de calidad, con la aparición de más ‘cenicientas’, selecciones con pocos recursos competitivos y futbolistas alejados de la élite. Pero así es el fútbol: las dos grandes estrellas de lo que va de torneo defienden las banderas de Cabo Verde y Curazao, respectivamente.

La historia, además, va de porteros. El primero dejó los seis millones de seguidores de Payne en Instagram en una simple anécdota. Tiene ya casi 15 después de frustrar a la España de Luis de la Fuente. Ningún jugador del combinado español fue capaz de encontrar la manera de obligarle a recoger un balón de su propia red. Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, acababa de hacer historia con ocho paradas y 40 años.

Vozinha, con la bandera de Cabo Verde / Lavandeira Jr / EFE

Fue escuchar el pitido final y su móvil empezó a saturarse de mensajes. Sin equipo para la próxima temporada y sin mucho más apoyo que el de sus familiares y amigos, Vozinha acababa de dar una lección al planeta. Periodistas de todo el mundo intentaron contactar con él para reproducir sus palabras. Sin embargo, para el guardameta caboverdiano solo había unos pocos mensajes que merecían respuesta: los de los de siempre.

Nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde, su trayectoria es la de un buscavidas de manual: Angola, Moldavia, Portugal, Chipre, Eslovaquia... Debutó con la selección absoluta caboverdiana en 2012 y, 14 años después, con 40 años y en su internacionalidad número 89, firmó la actuación más importante de su carrera ante un rival como España. Aquella noche le valió el MVP del partido y un lugar eterno en la memoria de su país. Vozinha será para siempre el héroe del primer punto de Cabo Verde en un Mundial.

Pero si los ‘Tiburones Azules’, representantes de un archipiélago africano de apenas 500.000 habitantes, independiente de Portugal desde 1975 y que debe 'fichar' jugadores incluso a través de LinkedIn para reforzar su elenco nacional, como ocurrió con el central Pico Lopes, ya despertaban curiosidad, imaginen entonces Curazao: el país más pequeño en disputar la fase final del torneo, con 444 kilómetros cuadrados y poco más de 155.000 habitantes, algo más de la mitad de los que contabiliza L’Hospitalet de Llobregat.

El estreno de la 'Ola Azul' fue un 7-1 ante Alemania que, pese al golpe, dejó un nombre para la posteridad: Livano Comenencia, autor del primer gol mundialista de Curazao. Pero el futuro le tenía reservado algo mucho mejor al equipo dirigido por el veterano Dick Advocaat. Y también a Eloy Room, portero del combinado caribeño. Él fue el héroe de un empate memorable, 0-0 ante Ecuador, y el dueño de un récord en la historia de los Mundiales: el mayor registro de intervenciones de un guardameta en un solo partido.

Eloy Room, protagonista del empate de Curazao contra Ecuador / Juan Ignacio Roncoroni

Sus 15 paradas fueron vitales para mantener la portería a cero y sumar un punto que sabe a título. También, claro, para darse a conocer más allá de la MLS, donde ya saben muy bien qué nivel tiene bajo palos. De momento, Room ya cuenta con casi 800.000 seguidores. Habrá que ver si también le abraza el ‘efecto Vozinha’ o el ‘efecto Payne’.

Nacido el 6 de febrero de 1989 en Nijmegen, Países Bajos, pero internacional con Curazao, el actual portero del Miami FC, de 37 años, ya saboreó la gloria en la MLS durante su etapa en Columbus Crew. Después de formarse en Países Bajos y pasar por equipos como Vitesse, Go Ahead Eagles o PSV, fue en Ohio donde Room conquistó sus mayores éxitos, consolidándose como titular y levantando títulos antes de escribir, con Curazao, la página más inesperada de su carrera.

Esta es la grandeza única de un Mundial: su capacidad para convertir en universales historias que hasta hace apenas unos días pertenecían a círculos íntimos, a ligas menores, o a selecciones 'pequeñas'. Payne fue un fenómeno digital, una celebridad fabricada por las nuevas tendencias de la sociedad. Vozinha y Room, en cambio, son otra cosa. Son la vieja épica del fútbol. La del que se lo gana con sudor y, si hace falta, sangre.

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El Mundial de 48 selecciones podrá seguir generando debate, pero ya ha dejado la certeza de que ampliar el mapa también significa ampliar la emoción. Cabo Verde y Curazao no han llegado para hacer el torneo más exótico, sino para intentar competir de tú a tú contra cualquiera y sin complejas. España y ahora Ecuador lo tienen claro.