Vozinha rompe las redes y alcanza los 20 millones en Instagram: "Ha superado a Argentina en seguidores y casi a Brasil"

El fénomeno de Josimar José Évora Dias volvió a ser protagonista en la Copa del Mundo. El portero de Cabo Verde, conocido como 'Vozinha', alcanzó los 20 millones de seguidores en Instagram tras llegar a la prórroga con su selección nacional.

Su actuación no fue heroica, pero tampoco discreta: le paró algunos disparos a Messi y le complicó la vida a los argentinos a la hora de anotar goles a lo largo del partido. La actuación del 'protector' de los tres palos de los africanos quedará registrada en los libros de la historia al ser una de las grandes sorpresas del Mundial 2026, no solo por sus actuaciones bajo los tres palos, sino también por el enorme impacto que ha generado en las redes sociales. Antes de iniciar el torneo apenas reunía alrededor de 50.000 seguidores en Instagram, pero su rendimiento hizo que esa cifra creciera de manera extraordinaria hasta superar los 20'6M (a día sábado). Una locura sin sentido.

Vozinha no se cansa de crecer

El 'boom' de su popularidad comenzó después del partido ante España, donde realizó numerosas intervenciones que evitaron que el conjunto de Luis de la Fuente se llevara la victoria. Aquella actuación llamó la atención de aficionados de distintos países, quienes comenzaron a seguir su cuenta y a destacar su desempeño como uno de los más sobresalientes de la competencia.

Vozinha, ante Argentina / EUROPA PRESS

Con los más de 19 millones de seguidores que acumula actualmente en Instagram, Vozinha ya supera a varias selecciones nacionales, entre ellas, Argentina (16,1M), España (7,8M), Francia (18M), y se queda a las puertas de Brasil (26,8M) o Portugal (25M). Incluso, su crecimiento a nivel de seguidores ya compite 'de tú a tú' con la de clubes, ya que cuenta con más seguidores que el Tottenham, el Atlético de Madrid o el Inter, clubes que disputan la Champions. Sin contar, lógicamente, que ya supera a su país (552.000 seguidores), aunque su fama le ha servido para que "todo el mundo conozca a Cabo Verde". Muy bonito.

Antes de medirse con Argentina, el portero confesó que uno de sus mayores sueños era enfrentarse a Messi, a quien considera el mejor futbolista de la historia. Durante el partido tuvo la oportunidad de cumplir ese objetivo y logró detener varios remates del astro argentino, protagonizando uno de los duelos más atractivos del encuentro.

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Vozinha ha demostrado que el fútbol puede cambiar la vida de un jugador en cuestión de días. Más allá de la eliminación, el portero caboverdiano se convirtió en una figura admirada a nivel internacional.