Vozinha se pronuncia tras el Mundial: "Espero poder encontrar un equipo que me quiera como futbolista, no como herramienta de marketing"

Los Mundiales siempre nos traen grandes historias. En este torneo, los mejores jugadores del mundo pelean cara a cara por el trofeo, los nuevos grandes futbolistas del futuro se dan a conocer y siempre nos dejan una o varias revelaciónes.

En esta ocasión, Cabo Verde ha sido la selección que ha sorprendido al mundo. La pequeña nación isleña cayó en dieciseisavos, pero haciendo sufrir a las dos selecciones finalistas del Mundial: España, contra quien empató a 0 en el primer partido, y Argentina, a quien llevó hasta la prórroga en la primera ronda eliminatoria. En esta gran hazaña, un nombre propio brilló por encima del resto: Vozinha.

El guardameta de 40 años se ha convertido en toda una estrella, pues ya es el portero con más seguidores en Instagram. Después de ser recibido como un héroe en su país natal, Vozinha ha dado una entrevista para la cadena 'CBS' en la que ha hablado por primera vez de todo lo que ha supuesto para él este Mundial y también sobre su futuro.

Respecto a su fama repentina, ha comentado lo siguiente: "Es algo que nunca esperaba. Para mí, es un poco difícil, porque me gusta conectar con la gente. En Cabo Verde nos gusta dar la bienvenida a la gente, cocinar en la calle, y creo que a partir de ahora ya no podré hacer eso, pero al final estoy muy feliz porque antes decíamos que éramos de Cabo Verde y nos decían, ¿dónde esta eso?". El portero añadió: "Mostrar nuestro país al mundo es lo mejor que puede pasar".

Vozinha no fue futbolista profesional hasta los 25 años, y ha hablado de lo complicado que lo tienen los futbolistas en su país para darse a conocer: "Las posibilidades de ser profesional en Cabo Verde son muy bajas. Primero tienes que luchar por el visado, y aunque tengamos mucha calidad, en Cabo Verde nadie nos ve".

Tras su gran Mundial y toda la repercusión mediática que ha causado su gran actuación, el portero es actualmente agente libre. Su nombre ha sonado para el Inter de Miami, y Vozinha ha querido dar declaraciones sobre sus planes de futuro: "Amo el fútbol. Quiero jugar mínimo uno o dos años más. Espero poder encontrar un equipo que me quiera como futbolista, no como una herramienta de marketing". dijo entre risas.

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El jugador no ha dado ninguna pista sobre si el Inter de Miami será ese nuevo club que busca, pese a la pregunta de uno de los entrevistadores, por lo que ahora mismo sigue siendo una incógnita cuál será el nuevo equipo de Vozinha, un hombre que prefiere ser futbolista a estrella mediática.