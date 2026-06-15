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MUNDIAL 2026

Vozinha, el portero de Cabo Verde, explota en redes: 1,7 millones de seguidores tras el partido frente a España

El guardameta de Cabo Verde le hizo la vida imposible a España (0-0)

Vozinha, el nuevo héroe nacional de Cabo Verde

Vozinha, el nuevo héroe nacional de Cabo Verde / Sport.es

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El Mundial ya empieza a hacer de las suyas. El torneo está dejando historias inesperadas en apenas días desde su arranque y una de las más especiales tiene como protagonista a Josimar Dias, conocido como Vozinha, el veterano guardameta de Cabo Verde. Su actuación frente a España en el estreno mundialista de la selección africana llamó la atención de todo el mundo y convirtió al portero en uno de los nombres más comentados del partido.

Con 40 años, Vozinha se ganó el cariño del público gracias a sus intervenciones. Fue un auténtico muro ante los de Luis de la Fuente, sumando un punto que pasará a la historia. El arquero caboverdiano pasó de ser un futbolista reconocido principalmente por los seguidores de su país y del Chaves, club donde juega en la Segunda División de Portugal, a convertirse en una figura seguida por aficionados de todo el mundo.

Vozinha salta a la fama

Uno de los momentos más virales llegó cuando descubrió el enorme crecimiento de su cuenta de Instagram. El portero reaccionó con sorpresa al ver cómo había pasado de tener alrededor de 50.000 seguidores a superar el 1,7 millones, una impacto que dejó al portero boquiabierto.

La reacción de Vozinha reflejó la dimensión del momento que está viviendo. Ya es historia de los Mundiales. Más allá de los números, el guardameta representa el camino de un jugador que ha recorrido muchos países y equipos antes de alcanzar uno de los escenarios más importantes del fútbol internacional: en total, ha pasado por 10 clubes.

Una trayectoria muy larga

Nacido en Cabo Verde, Vozinha comenzó su carrera en clubes locales antes de emprender una trayectoria por diferentes ligas. Desde hace años es una pieza clave de la selección caboverdiana y su presencia en el Mundial 2026 simboliza el crecimiento de un país que vive una participación histórica.

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El fútbol todavía puede crear historias sorprendentes. La fama quizá llega tarde, a los 40 años... Bárbaro.

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