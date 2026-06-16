Vozinha, un 'MVP' de 40 años, sin equipo y que solo vale 50.000 euros

Había nombres de primer nivel sobre el terreno de juego que, a priori, apuntaban a ser los grandes protagonistas del partido. Pero si algo tiene un Mundial es su capacidad para dejarnos sorpresas, y precisamente ahí reside gran parte de la magia de esta competición. Ni Ferran Torres, ni Rodri, ni Cucurella, ni Lamine Yamal, ni Nico Williams... el nombre propio del duelo entre España y Cabo Verde fue, ni más ni menos, que Vozinha.

El guardameta de 40 años fue el mejor del encuentro y, como recompensa a su extraordinaria actuación, se llevó el premio al MVP del partido. Un reconocimiento más que merecido a su espectacular labor para que Cabo Verde lograra un empate histórico ante una de las selecciones favoritas para conquistar este Mundial 2026.

Vozinha, héroe de Cabo Verde / Agencias

Vozinha firmó siete paradas, tres de ellas de un mérito extraordinario. Primero, frustró a Ferran Torres y a Oyarzabal con dos intervenciones de gran nivel, sacando una mano providencial por alto. Después, evitó el gol de Laporte con una estirada sensacional hacia su palo largo, rozando el balón con la yema de los dedos para enviarlo a córner.

El veterano guardameta se convirtió en el gran protagonista de una noche histórica para Cabo Verde y en el héroe inesperado de un partido que España fue incapaz de desequilibrar. Pero, ¿quién es realmente Vozinha?

40 años y sin equipo

Nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde, su trayectoria está lejos de ser la de una estrella convencional. El portero ha construido su carrera a base de kilómetros y sacrificio, pasando por ligas tan dispares como las de Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia.

Debutó con la selección absoluta caboverdiana en 2012 y, 14 años después, en su partido número 89 con la camiseta nacional, firmó la actuación más importante de su carrera para llevarse el premio al MVP en un Mundial.

Vozinha realizó siete paradas contra España / Agencias

Su historia adquiere todavía más valor por su situación actual. Vozinha disputa el torneo sin equipo para la próxima temporada. Tras finalizar su vinculación con el Chaves, de la Segunda División portuguesa, afronta el Mundial sin tener firmado ningún contrato de cara al próximo curso.

Un escenario que contrasta con el escaparate en el que se ha convertido su exhibición. También lo hace su valor de mercado. Según la web especializada Transfermarkt, está tasado en apenas 50.000 euros, una de las cifras más bajas entre todos los futbolistas presentes en el campeonato.

A punto de ser Jorge Valdano

Por si faltaba algún detalle para engrandecer la leyenda, Vozinha estuvo a punto de llamarse Jorge Valdano. Su padre quiso bautizarlo así en honor al exfutbolista y campeón del mundo argentino, pero las autoridades de Cabo Verde no lo permitieron. "Mi padre quería llamarme Valdano, por Jorge Valdano, pero las autoridades no lo permitieron", contó el guardameta a ESPN antes del inicio del torneo.

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Una anécdota tan inesperada como la historia que protagonizó ante España. Porque el Mundial siempre encuentra un nuevo héroe y, esta vez, se llama Vozinha.