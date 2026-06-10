Vivir el Mundial en Barcelona de la mano de Messi: así es posible

El Mundial es una experiencia única. Y Leo Messi, un juagdor único. El campeón del mundo en 2022 se ha unido a Hard Rock International en la campaña global "All Teams. One Place" para sumarse a la celebración del gran torneo internacional de fútbol que acaparará la atención este verano.

Messi, embajador de la marca, busca convertir los establecimientos de la compañía en puntos de encuentro para aficionados de todo el mundo. En Barcelona, el restaurante Hard Rock Cafe se convertirá en un punto de encuentro para vivir la cita mundialista, incluyendo una fan zones y un nuevo Messi Menú con la 'Messi Legendary Burger', desarrollado en colaboración con el futbolista argentino, así como una selección de platos inspirados en diferentes países participantes en el torneo.

Messi legendary Burger / Hard Rock Cafe

La compañía complementará la iniciativa con productos de merchandising temáticos y nuevas incorporaciones a la colección oficial de merchandising de Messi.

"Este verano reúne a aficionados de todo el mundo a través de su pasión por el fútbol y el orgullo por sus selecciones", señaló Messi durante la presentación de la campaña. "Siempre he creído que el fútbol es para todos, y todo lo que mis amigos de Hard Rock han creado ayuda a los aficionados a representar a su equipo y ver los partidos juntos".

La campaña incluye diferentes sorteos con estancias en hoteles de la cadena, beneficios para miembros del programa de fidelización Unity y un premio principal que permitirá a los ganadores conocer personalmente a Messi. Además, la promoción contará con experiencias exclusivas en las denominadas 'Messi Legendary Suites' de Nueva York y Hollywood.

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Por su parte, el presidente de Hard Rock International, Jim Allen, destacó que la compañía pretende ofrecer una experiencia global para que los seguidores disfruten del campeonato en un ambiente festivo y multicultural.