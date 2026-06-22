De vivir en la calle a ser leyenda en su país: la increíble historia de Alireza Beiranvand

El movido Mundial de Irán no ha empezado mal. Más allá de todos los problemas que están teniendo en este Mundial, como no poder dormir en suelo estadounidense o que se encontrara un cadáver cerca de su ciudad deportiva, la selección de Amir Ghalenoei ha empezado con 2 empates, 2 a 2 frente a Nueva Zelanda y un meritorio empate a 0 frente a Bélgica, partido en el que brilló el portero Alireza Beiranvand con 7 paradas. El portero de 33 años ha tenido que pasar por toda una odisea para llegar hasta dónde está hoy. Sin dudas, hablamos de una de las mayores historias de superación en el mundo del fútbol.

Alireza nació en una familia nómada y cuando era un adolescente, decidió mudarse sin dinero con sus amigos a Teherán para cumplir su sueño. Una vez llegó allí, se vio obligado a tener que dormir en la calle. "Cuando lo cuento, se me hace un nudo en la garganta" expresó el portero en una entreviata en el canal de Youtube de FIFA.

Por suerte para él, se cruzó en su camino un entrenador llamado Hussein Fiz, quien al escuchar su historia decidió darle una oportunidad tras pasar una prueba de nivel. Alireza comenzó a trabajar en una fábrica, y ya estando contratado por el Naft Tehran, equipo iraní que por aquel entonces estaba en primera división, seguía sin tener un lugar para dormir.

Alireza empezó entonces a trabajar como barrendero: "Estoy orgulloso de ello, pero me resultó muy difícil, y pasé por momentos muy complicados" recordó sobre esta etapa. Gracias al apoyo y la confianza de sus compañeros, Alireza consiguió destacar y dejar atrás su complicada adolescencia hasta llegar a la selección nacional iraní en 2015.

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Ahora, Beiranvand defiende a su país por tercer Mundial consecutivo. "Nunca olvidaré las dificultades por las que pasé, y estoy muy orgulloso de ellas. Mi trayectoria me convierte en un modelo a seguir para mí mismo, por encima de todo" cerró el portero. Una historia que, sin lugar a dudas, merece ser conocida.