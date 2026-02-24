Así se vivió el pánico y la incertidumbre en la sede mundialista de Guadalajara

Rutinas cortadas, vidas perdidas, horas de encierro, ecos de violencia y desinformación bombardearon el estado de Jalisco (México), que después de dos días, tienen a su población sigue sin saber cuándo recuperarán el ritmo de su vida y la tranquilidad, si es que lo harán.

La captura y fallecimiento de El Mencho, exlíder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, desató el pasado 22 de feberero en el estado de Jalisco, en el occidente de México, lo que uno de sus ciudadanos describió como un "apocalípsis". Uno que se desarrolló en apenas un par de horas, pero con repercusiones que no se sabe si tendrán un fin próximo y que en medio del caos buscará olvidar lo ocurrido para continuar con los preparativos para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

La mañana del 22

Una mañana de domingo como cualquier otra en Jalisco, que inicia con una notificación en el teléfono: "Capturan a Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’". Seguida de gritos y alertas: "Nos estamos quemando". Así lo recuerda Nancy -- cuyo apellido pidió no ser revelado -- quien vive en Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más concurridos del país, ubicado en la costa del Pacífico.

"Salimos al balcón y empezamos a ver el humo de diferentes lugares que se quemaban. Y me dijo (mi mamá): 'escucha, no se escuchan autos'. Y me dijo la vecina que estaban comenzando con narcobloqueos -- un término utilizado para describir el bloqueo de vías públicas por miembros de los cárteles", compartió en exclusiva Nancy.

A casi 186 kilómetros, en el área metropolitana de Guadalajara -- capital del estado de Jalisco -- , Adrián recuerda despertar con la advertencia de no tomar las autopistas que llevan fuera de la ciudad, mismas en las que se encontraban los bloqueos con coches y autobuses en llamas.

"Tapalpa, donde agarraron al Mencho, es un pueblo mágico, que está a dos horas de Guadalajara. Supuestamente, todo el desmadre -- expresión mexicana para denotar caos -- que se estaba haciendo aquí en la ciudad era para ralentizar el movimiento de las autoridades hacia Tapalpa", complementa Adrián, ciudadano de Guadalajara, respecto a la información que comenzaba a difundirse entre los vecinos y grupos de amigos.

Terror por desinformación

Entre lo que se dice y lo que fue, se propagó una de las mayores preocupaciones de la población: La veracidad de la información.

"Están saliendo muchas fake news, están mandando videos que pues no son de ahorita, que son de hace tiempo y también eso representa un problema, porque la gente se asusta más y actúa conforme a esa información", asegura Adrián.

Aún en estado de alerta por lo que se veía en las calles, pero sin fuentes que pudieran desmentir la información y videos falsos que se difundían, el miedo seguía creciendo.

"Ya no sabías ni qué creer. Estaban diciendo que a las 12 van a empezar con los civiles... Estaban avisando que a la una van a empezar con los civiles. Solamente estabas alerta viendo en dónde explotaba algo más", recoge Nancy con el recuerdo aún fresco.

Calles desoladas

Ante los hecho, el gobierno del estado activó un "Código Rojo", con el cual alertó a los ciudadanos sobre el despliegue de fuerzas federales y el ejército, solicitándoles permanecer en sus hogares.

Conforme el día transcurría, no había otro remedio más que intentar hacer la vida dentro de casa y buscar las actividades que permitieran calmar los nervios. Pero eventualmente, todos percibían la realidad que se vivía en lo que describieron como "una ciudad fantasma", incluso si se trataba de ciudades distintas, separadas por cientos de kilómetros.

"Escuchabas el silencio absoluto. Un silencio incómodo en el que no escuchas absolutamente nada. Nada más escuchabas de los vecinos: '¡Ya se quemó el supermercado, ya se quemó la farmacia!', pero realmente eran los coches que se quemaban cerca", agrega Nancy.

Solidaridad ciudadana

"Solo escuché que alguien gritó: '¡Fuego! ¡Ya vienen!' Mi mamá gritó y cortó la llamada", recuerda Didi, quien pese a estar en el estado colindante de Guanajuato -- donde confirma también "llegaron las balas" --, vivió con el mismo miedo los hechos que se desarrollaban mientras su madre viajaba en autobús a Guadalajara, antes de verse forzados a parar en San Juan de los Lagos (Jalisco), a 122 kilómetros de Guadalajara, donde se refugió en un hotel.

Pero si algo rescata Didi sobre lo que vivió su madre fue el haber podido dar refugio a un grupo de niños que no tenía lugar para resguardarse y que únicamente se encontraban de paso para asistir a un partido de fútbol.

"Le pidieron de favor a mi mamá que reguardara a los niños en la habitación, porque miembros del cártel estaban afuera del hotel. Los niños presenciaron un tiroteo y estaban muy asustados", recuerda Didi.

"Vivió cosas horribles y realmente pensamos que podíamos haberla perdido en muchos momentos del día en los que perdimos comunicación", agrega a la vez que comparte que su familia únicamente recuperó la calma al tenerla de regreso en casa al día siguiente, mientras los niños y su profesor lograron marcharse en un camión que les pertenecía.

Mensaje recibido por Didi durante los sucesos del 22 de febrero, describiendo lo vivido en San Juan de los Lagos (Jalisco, México) / Cortesía

Liberación de los bloqueos

Al día siguiente (23 de febrero), en una conferencia más corta de lo habitual, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; acompañada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; aseguró que tras los sucesos del día anterior, el país amaneció sin bloqueos en las autopistas. Una verdad a medias.

Mientras que Nancy puede confirmar que ya no se encontraban bloqueos activos al menos en la autopista por la que viajó de su casa al aeropuerto de Puerto Vallarta para volar a su casa en la Ciudad de México, recuerda que el paisaje a lo largo del trayecto de 35 minutos era uniforme: Autos y autobuses calcinados. "Unos 60 ó 70. Casi cada medio kilómetro había uno".

Vehículos privados y de transporte público que le fueron despojados a civiles que se encontraban en la calle durante la mañana del 22.

Se va a repetir

Mientras la respuesta inmediata que buscan es a la pregunta de cuándo podrán retomar sus actividades cotidianas como estudiar o ir a trabajar, la pregunta que se hacen al mediano y largo plazo es si recuperarán la vida que muchos solo conocían, o en casos como el de Nancy, la que alguna vez fue y ya habían olvidado.

"Siempre hay todo lo de (duelos entre cárteles por el control de) las plazas. Entonces, ya lo hemos vivido antes y volver a pensar en volver a vivir eso, de empezar con peleas de plazas... porque entonces otra vez se generan disturbios", comenta con molestia y la voz entrecortada mientras recuerda los cruces de fuego que agitaban la ciudad mexicana hace aproximadamente veinte años.

"No sabes en qué momento se van a pelear. No sabes en qué momento... quiénes son de un lado, quiénes son de otros... Como que dices: 'Este es el inicio'. Te quedas con la incertidumbre de, ¿ahora los que vienen van a respetar (las plazas) o se van a poner agresivos?", se pregunta Nancy al recordar los enfrentamientos que solían protagonizar los delincuentes.

"Todos seguimos muy asustados. La situación es incierta y hay mucha especulación acerca de los planes que tienen tanto el narco como el gobierno", manifestó Didi en una declaración que proviene del estado de Guanajuato pero se replica en Jalisco.

¿Mundial?

Los hechos toman una dimensión mayor al desarrollarse en una ciudad que en poco más de cien días será sede mundialista, albergando cuatro partidos de la fase de grupos -- incluyendo el Uruguay vs España en la última jornada -- , así como dos partidos de la repesca intercontinental el próximo mes de marzo.

Aunque de momento no ha existido un pronunciamiento por parte de la FIFA ni los comités organizadores, como fue reportado por The Athletic (New York Times), un vocero anónimo de la FIFA no pudo confirmar que los juegos de repesca internacional se celebrarán en Guadalajara, aunque si respaldó a los países anfitriones confirmando que confían en ellos para celebrar la Copa del Mundo.

"Se vería ridículo que con lo que pasó todavía hagan el Mundial aquí. Si de por sí, antes de que pasara esto encontraron fosas (clandestinas con cadáveres) al lado del Estadio (Guadalajara), ahora con esto, si deciden no hacer el Mundial aquí se me haría lógico. Si se hace el Mundial aquí, después de todo esto, me sorprendería", comparte Adrián, quien es un ávido seguidor de Cruz Azul.

Alrededor de tres millones de turistas son los que esperaba recibir Jalisco durante el Mundial, de acuerdo a Michelle Fridman, secretaria de turismo del estado.

La vida sigue

Pese a las olas de violencia y el porvenir incierto, los ciudadanos siguen esperando el momento en el que puedan retomar su rutina cotidiana y continuar con su vida.

"Ahorita ya es intentar estabilizarse. Ahora sí que estamos a merced de lo que las autoridades digan. Yo creo que sí se sale de esta... Sí se sale de esta", afirmó Adrián como un mantra que tendrán presentes muchos habitantes en México.