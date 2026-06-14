Vitinha se quita presión: "No somos favoritos"

El centrocampista portugués Vitinha indicó este sábado que la selección lusa tiene mucho talento y es una de las aspirantes a ganar el Mundial, aunque rechazó que sea la principal favorita.

"Diría que somos aspirantes al título, tenemos un equipo muy fuerte, pero no somos favoritos; no usaría esas palabras. Tenemos que tenerlo presente. Tenemos mucho potencial y debemos ponerlo en práctica", afirmó en rueda de prensa el mediocentro del Paris Saint-Germain.

Las palabras de Vitinha fueron las primeras de un jugador luso desde Palm Beach, una lujosa ciudad en el sur de Florida que Portugal eligió como sede de su concentración durante la primera fase.

Vitinha del PSG celebra el gol del PSG durante el partido de semifinal de la UEFA Champions League / EFE/EPA/YOAN VALAT

El reciente campeón de la Liga de Campeones de la UEFA con el PSG agregó que la clave "está en la humildad, en ir partido a partido, pensando en el futuro cercano y no demasiado en el futuro a largo plazo", asegurando que tienen el talento necesario.

"Sabemos que tenemos una selección nacional de altísima calidad, con mucho talento y jugadores que militan en los mejores clubes del mundo. Incluso diría que nunca hemos tenido una selección nacional como esta. Pero eso no significa nada en teoría", expresó.

Sobre el recibimiento que tuvieron en Estados Unidos, país al que llegaron el viernes tras una cálida despedida a su salida de Portugal, Vitinha se mostró muy agradecido y aseguró que están muy orgullosos de representar al país ibérico.

La selección lusa debuta el próximo miércoles en Houston contra la República Democrática del Congo en el Grupo K.

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