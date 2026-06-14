Lo nunca visto en un Mundial: Marruecos juntó a 11 jugadores sobre el campo... ¡y ninguno nació en el país!

Lo ocurrido ante Brasil no es fruto de la casualidad, sino la culminación de una estrategia que Marruecos lleva años perfeccionando. En el minuto 65 del esperadísimo partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, los Leones del Atlas llegaron a tener sobre el césped a once futbolistas nacidos fuera del país, un hecho sin precedentes en la historia de los Mundiales.

Todos ellos cumplen con la normativa de elegibilidad de la FIFA. ¿Y qué dice dice el reglamento? Pues permite representar a una selección nacional a aquellos jugadores con nacionalidad del país y vínculos familiares directos —padres o abuelos nacidos allí— o que cumplan determinados requisitos de residencia.

Marruecos ha convertido esa normativa en una de las bases de su crecimiento futbolístico. Durante años, la federación marroquí ha desarrollado un ambicioso plan para captar talento de su extensa diáspora en Europa, convenciendo a futbolistas formados en países como Francia, España, Bélgica o Países Bajos para que defiendan la camiseta marroquí.

Saibari y Brahim celebran el gol de Marruecos a Brasil / Équipe du Maroc

Una apuesta que ya fue clave en el histórico Mundial de Qatar 2022 y que ahora alcanza una nueva dimensión en 2026, con una selección capaz de competir al máximo nivel gracias a una combinación de raíces familiares, identidad nacional y planificación estratégica.

Había muchas ganas de ver en acción al combinado de Mohamed Ouahbi. Sobre el papel, parecía una generación incluso más talentosa que la que dejó su sello en Qatar, pero estaba por ver si podía igualar su hambre competitiva y su capacidad para rendir bajo presión. Y vaya si fue capaz.

Los 11 futbolistas de Marruecos Bono (Canadá)

Chadi Riad (España)

Achraf Hakimi (España)

Ismael Saibari (España)

Issa Diop (Francia)

Neil El Aynaoui (Francia)

Ayyoub Bouaddi (Francia)

Samir El Mourabet (Francia)

Chemsdine Talbi (Bélgica)

Bilal El Khannouss (Bélgica)

Noussair Mazraoui (Países Bajos)

Ver a la selección norteafricana fue todo un gusto, una delicia: orden, talento, personalidad, garra… Lo de Achraf era un aviso para navegantes: "En Brasil nos llaman los brasileños africanos". Aun así, merecieron más. No asestaron el golpe definitivo cuando pudieron a una ‘Canarinha’ que resistió gracias al extraordinario gol de Vinicius Jr.

España y Francia

Volvamos un momento al MetLife. La imagen del minuto 65 dejó un dato histórico, pero detrás de ella hay historias muy diferentes. Buena parte de los internacionales marroquíes nacieron y se formaron futbolísticamente lejos del país al que representan. Es el caso de figuras como Achraf Hakimi, nacido en Madrid e hijo de padres marroquíes emigrados a España, o de Brahim Díaz, nacido en Málaga y que decidió cambiar de selección tras haber jugado con España en categorías inferiores y debutar con la absoluta.

Ayoub Amaimouni, jugador de Marruecos, nació en Vic / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Hay más. El exculé Chadi Riad, ahora en el Palace, nació en Palma de Mallorca; Ismael Saibari, en Terrassa, aunque creció en Bélgica; Ayoube Amaimouni-Echghouyab, en Vic, aunque desarrolló su fútbol en Alemania. Su historia, por cierto, es curiosa: a principios de año militaba en las filas del Hoffenheim II - tercera alemana -, fichó por el Eintracht y acaba de debutar en un Mundial.

La influencia francesa es enorme. La lista es extensa: Issa Diop (Toulouse), Neil El Aynaoui (Nancy), Samir El Mourabet (Estrasburgo), Gessime Yassine (Selon-de-Provence), Redouane Halhal (Montpellier) o Ayyoub Bouaddi (Senlis), el '6' que cautivó al mundo. Azzedine Ounahi nació en Casablanca, pero parte de su crecimiento futbolístico fue en Francia.

Ayyoub Bouaddi, la gran revelaciuón de Marruecos / EFE

Países Bajos y Bélgica

Lo mismo sucede con varios jugadores procedentes de Bélgica y Países Bajos, dos de los principales focos de la diáspora marroquí en Europa: Noussair Mazraoui (Leiderdorp, Países Bajos), Sofyan Amrabat (Huizen, Países Bajos), Zakaria El Ouahdi (Amberes, Bélgica), Anass Salah-Eddine (Amsterdam, Países Bajos), Chemsdine Talbi (Sambreville, Bélgica), Bilal El Khannous (Strombeek-Bever, Bélgica).

Noticias relacionadas

Si echamos un vistazo a la portería, solo Ahmed Reda Tagnaouti nació en Marruecos, en Fez. Yassine Bono nació en Montreal, mientras que Munir El Kajoui lo hizo en Melilla.