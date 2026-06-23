La viral reacción de Cristiano al ser preguntado por Messi

Cristiano Ronaldo ha sido la última gran estrella en 'aparecer' en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero lo ha hecho a lo grande contra Uzbekistán en la segunda jornada para convertirse en el primer jugador en toda la historia de la Copa del Mundo que marca en seis ediciones diferentes del torneo y en el futbolista más veterano en apuntarse un doblete en la máxima competición entre selecciones (41 años y 138 días).

Este último récord, precisamente, lo ha logrado superando a Messi, que este lunes marcó dos goles contra Austria con 38 años y 363 días. Dos futbolistas sin precedentes que no dejan de demostrar, partido a partido, que la edad es solo un número. Si se cumplen los pronósticos, Portugal y Argentina podrían verse las caras en cuartos de final del Mundial. Sería, sin ninguna duda, un último 'baile' emocionante entre Leo y Cristiano.

Después de su doblete, Cristiano fue preguntado por el nivel de otros jugadores en el Mundial como el propio Messi, Kylian Mbappé o Erling Haaland. Justo después de escuchar el nombre del argentino, sin embargo, no quiso saber nada más. "Siguiente pregunta", respondió rápidamente, sin dejar acabar al periodista. La reacción del portugués, como no podría ser de otra forma, se ha hecho viral rápidamente en las redes sociales.

En otra intervención en zona mixta justo después, sin embargo, Cristiano Ronaldo sí que habló de Leo. "¿Enfrentarnos en un Mundial? Esta cuestión no tiene mucho sentido... Pero vale, sería 'top'. Yo estaba centrado en el partido de hoy. Ganamos, pude marcar y seguimos a lo nuestro. Estoy contento", consideró.

Entre otras cuestiones, el exjugador del Real Madrid también valoró su "¡He vuelto!" tras el Portugal-Uzbekistán: "He dicho que he vuelto... Son 23 años así. Estoy muy contento. Pero para mí, lo más importante es el trabajo del equipo y la confianza en nosotros mismos que tuvimos".