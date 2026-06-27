Lo que no se vio de la celebración del Uruguay 0-1 España: los motivos de la trifulca en los banquillos, las lágrimas de Yeremi Pino y el diluvio previo al partido

España disipó todas las dudas y se clasificó para la fase eliminatoria del Mundial. La selección arregló el tropiezo del estreno ante Cabo Verde, que había sembrado cierta incertidumbre en torno al equipo. Sin embargo, los de Luis de la Fuente volvieron a demostrar que saben reinventarse, que viven ajenos a las críticas y ya están en dieciseisavos de final como primeros de grupo, con siete puntos.

La selección abandona México con un gran sabor de boca. El duelo frente a Uruguay no pasará a la historia como uno de sus mejores partidos, pero en un Mundial, donde todo puede suceder, lo verdaderamente importante es ganar.

Por eso, en SPORT te traemos 'Lo que no se vio del Uruguay-España': los detalles ocultos, las imágenes más reveladoras y todo lo que ocurrió entre bambalinas en una noche que acabó más tensa de lo esperado.

El jet lag no hizo mella

El jet lag no pasó factura al equipo. La expedición aterrizó apenas dos días antes en la conocida como la 'Perla de Occidente', donde fue recibida con una cálida bienvenida. La selección compartió un acto con los aficionados en la Casa de España, con Rafael Louzán y Emilio Butragueño ejerciendo de anfitriones junto a Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara.

Louzán, presidente de la RFEF, junto a Saúl, presentador y Verónica Delgadillo García, presidenta municipal / Sport

El equipo llegó a México un poco cansado, pero rápidamente se activaron y salieron al terreno de juego frescos. Había ganas de pasar a dieciseisavos de final.

Oleada roja en Guadalajara, colapsada por el tráfico

Las horas previas al encuentro fueron una auténtica fiesta. Guadalajara se tiñó de rojo para la ocasión. Incluso muchos aficionados mexicanos lucían la camiseta de España. La hinchada comenzó a reunirse desde primera hora de la mañana en la Plaza de la Liberación, frente a la Catedral, creando un ambiente espectacular.

A medida que nos acercábamos al Estadio de Guadalajara, hogar de Chivas y escenario del partido, las calles desprendían aroma mundialista. Murales, decoración y banderas convertían cada rincón en una celebración del fútbol. También muchas camisetas de Lamine Yamal.

Porque un Mundial solo se celebra cada cuatro años y Guadalajara quiso estar a la altura del acontecimiento. Eso sí, las medidas de seguridad obligaban a dejar el coche a unos 45 minutos caminando del estadio, lo que, unido al tráfico habitual, convirtió la ciudad en un auténtico colapso.

Tormenta tropical exprés

Cuando los jugadores saltaron al césped para realizar el calentamiento ya no caía ni una gota. El aguacero había quedado atrás. Y es que Guadalajara vivió una auténtica tormenta tropical durante unos quince minutos, suficiente para empapar a todos los aficionados.

Tan rápido como llegó, desapareció. Salió el sol y el césped del Estadio de Guadalajara, preparado para este tipo de condiciones meteorológicas, respondió de forma impecable.

Felipe VI, disfrutando con Louzán

Con un importante dispositivo de seguridad, Felipe VI también estuvo presente en Guadalajara tras mantener una reunión institucional con la presidenta de México.

El Rey siguió el encuentro desde el palco junto a las principales autoridades presentes. Celebró con efusividad el tanto de Álex Baena y disfrutó del triunfo de la selección española.

Tras el encuentro, Casa Real publicó un mensaje en redes sociales: "El Rey ha asistido hoy, en el Estadio Akron (Guadalajara, México), al partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de España y Uruguay. ¡Enhorabuena a la Selección Española! Este triunfo mantiene viva la ilusión de millones de españoles que os siguen y apoyan", decía el comunicado.

AME4977. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- El rey Felipe VI de España (c) reacciona este viernes, previo a un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Alex Cruz / Alex Cruz / EFE

La tensión se trasladó a los banquillos

Con el paso de los minutos, el encuentro fue adquiriendo el guion esperado. España protegía su ventaja mientras Uruguay necesitaba un gol para evitar la eliminación, un contexto que hizo crecer la tensión sobre el terreno de juego y también en los banquillos. Bielsa, desesperado con el rendimiento de su equipo, sustituyó a Muslera al descanso tras el error del veterano guardameta en el gol de Álex Baena.

La selección uruguaya mostró un fútbol muy físico, castigando constantemente a España con entradas al límite del reglamento. El colegiado Ismail Elfath mostró tres tarjetas amarillas y terminó expulsando a Ugarte, aunque su arbitraje dejó mucho que desear al permitir durante muchos minutos un exceso de dureza. Los jugadores españoles le recriminaron a Bielsa la dureza de sus jugadores, y rápidamente saltaron los suplentes 'charrúas' a increpar a los de España. Hubo 'piques' entre banquillos, con un de la Fuente muy enfadado.

El España-Uruguay se calentó por las entradas durísimas de los de Bielsa / EFE

De hecho, Nico Williams terminó muy castigado físicamente y Yeremi Pino abandonó el terreno de juego con molestias en la clavícula, dejando una de las imágenes más preocupantes de la noche.

La desolación de Yeremi Pino

Tras el pitido final, una de las escenas más emotivas se produjo en el banquillo español. Yeremi Pino permaneció durante varios minutos completamente abatido y entre lágrimas, consolado por familiares, compañeros y miembros del cuerpo técnico.

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El extremo apenas pudo disputar 25 minutos antes de caer lesionado en una acción que resumió la dureza con la que se empleó Uruguay durante buena parte del encuentro. Fue una velada mexicana a la altura de la exigencia de un Mundial. A la siguiente ronda.